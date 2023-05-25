Her derde deva çörek otu yağı sayesinde sporsuz diyetsiz zayıflamak mümkün! Sadece bir kaşıkla tığ gibi olacaksınız! Çörek otunun bilinmeyen faydaları…







ÇÖREK OTU NELERE İYİ GELİR?







Doğanın mucizevi gıdalarından biri olan çörek otu yağı, pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan sağlıklı bir yağ türüdür. Üst solunum yolu hastalıklarının tedavisinden kalp sağlığını korumaya kadar birçok faydası bulunur. Günde sadece bir çay kaşığı çörek otu yağı düzenli olarak tüketildiğinde bu faydalardan yararlanılabilir.Özellikle astım gibi üst solunum yolu hastalıklarına iyi geldiği bilinen çörek otu yağı, içerdiği sağlıklı yağ asitleri ve bileşenler sayesinde akciğerleri rahatlatarak krizleri geciktirir. Ayrıca, kan şekerini dengeleyerek insülin direncini düşürür ve tip 2 diyabet hastalığına karşı da tedavi edici bir etkiye sahiptir. Tansiyon hastalarının tansiyon seviyelerinin normale dönmesine yardımcı olan bu yağ, bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyon riskini azaltır. Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olan çörek otu yağı aynı zamanda sindirime de destek olur. Omega yağ asitleri sayesinde sinir sistemini rahatlatarak uykusuzluğa ve depresyona iyi gelir. Son olarak, antioksidanlar ve omega yağ asitleri içeren çörek otu yağı, kalp dostu bir yağdır. Tıkanan kalp damarlarını açarak kalp krizi ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Sağlıklı bir yaşam için çörek otu yağı düzenli olarak tüketilebilir. Çörek otu yağı, pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan sağlıklı bir yağ türüdür. Bunlardan biri de sedef hastalığıdır. Sedef hastalığı, ciltte kızarıklık, pullanma ve kaşıntı gibi semptomlarla kendini gösterir. Çörek otu yağı bu semptomların zamanla seyrelmesine ve yavaşlamasına yardımcı olur. Elbette, çörek otu yağı tek başına tam bir tedavi yöntemi değildir. Ancak içerdiği bileşenler sayesinde sedef hastalığının ciltte bıraktığı etkilerin azalmasına katkıda bulunur. Düzenli olarak uygulandığında sedef hastalığının şiddetini azaltarak hastanın rahatlamasına yardımcı olur. Ciltteki kaşıntı, kızarıklık ve pullanma sorunlarına doğal bir çözüm arayanlar için çörek otu yağı önerilebilir. Ancak herhangi bir cilt problemi yaşayan kişinin öncelikle bir uzman hekime danışması gerektiği unutulmamalıdır.