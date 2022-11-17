SAĞLIK
17 Kasım 2022 - 13:42

Her derde deva Propolis! Faydalarını duyunca şaşıracaksınız!

Son yıllarda insanlar için sağlık ve sağlıklı besinler çok araştırma konusu oldu. Araştırılan besinlerin başında Propolis geliyor. Peki propolis gerçekten de bahsedildiği kadar sağlıklı mı. Detaylar haberimizde..

SAĞLIK
17 Kasım 2022 - 13:42
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Her derde deva Propolis! Faydalarını duyunca şaşıracaksınız!


Çok eski yıllarda en önemli şifa kaynağı olarak kullanılan propolis, alternatif tıp yöntemi olarak yoğun bir şekilde hayatımıza pandemi dönemiyle birlikte girdi. 

Propolisin bağışıklığı güçlendirdiği, hastalıklara karşı koruduğu bilinenler arasında. Peki bu kadar önemli bir alternatif tıp yöntemi olan propolisi nasıl tüketmeliyiz? Herşey de olduğu gibi doğru tüketilmediğinde yarardan çok zarara dönebilir.



propolis nedirPropolis nedir?

Propolis, arıların bitkilerin tomurcuk ve gövdelerinden topladığı maddeleri işlemesiyle ortaya çıkan bir arı ürünüdür. Arılar bu propolisi kovanlarını dış etkenlere karşı korumak için üretiyorlar. Propolisin içinde yok yok. Propolis, %45 reçine, %30 balmumu, %5 mineraller ve vitaminler ile fenolik bileşiklerden oluşuyor. Ayrıca propolis içinde antioksidan ve antimikrobiyal organizmalar bulunuyor. Bu da B1,B2 ve C vitamini bakımından oldukça zengin olan ve demir, çinko, bakır, kalsiyum, sodyum, magnezyum ve potasyum içeren propolisi insan sağlığı için oldukça yararlı hale getiriyor. 

 

propolis nedirPropolis yararları nedir?

Propolis vücuttaki yağ yakımını hızlandırıyor hatta düzenli kullanıldığında içindeki antioksidanlar sayesinde antibiyotik kullanımına ola ihtiyacı azaltıyor. Vücuttaki hücreleri yeniliyor, sindirim sistemine iyi geliyor. Ayrıca kansere karşı koruyor. Hatta kansere karşı koruyuculuğu sandığınızdan çok daha yüksek. Kanserli hastalar üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, kanserli hücrelerin küçülmesine hatta yok olmasına fayda sağlıyor.

propolis faydalarıŞifa kaynağı propolis nasıl tüketilmeli?

Damla şeklinde satılan ya da suda çözülen formları mevcut. Eczanelerde bu iki farklı propolisi bulmanız mümkün. Damla şeklinde olanlarda doktorunuzun farklı bir önerisi yok ise, yetişkinler için 20, çocuklar için 10 damla olarak kullanılması öneriliyor. 

Suda çözülen propolisi ise, çay, kahve, su, süt, meyve suyu gibi ürünlerin içinde kullanabilirsiniz. Bal formunda olanlar içinde onlar doğrudan kullanabilir ya da ılık süt ile içilebilir. Günlük tüketim miktarını aşmamak oldukça önemli. normal orandan fazla kullanıldığında beklenmedik yan etkilere neden olabiliyor. 

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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