Her Evde Bulunuyor! Öyle Bir Faydası Varmış ki…







Baş Ağrısına Karşı Savaşan 4 Besin











Birçok kişinin korkulu rüyası olan baş ağrısını doğal yollar ile çözmek mümkün… İşte baş ağrısına karşı savaşan 4 mucizevi besin…Susam, içeriğindeki E vitamini sayesinde baş ağrılarına karşı iyi gelen mucizevi besinlerden biri. Kan dolaşımını da düzenleyen susam içerdiği magnezyum sayesinde baş ağrısına doğal bir çözüm sunuyor.Düşük kalorili diyetler, en önemli enerji kaynaklarından biri olan glikojeni azaltır. Bu tür diyetler aynı zamanda baş ağrısını tetikleyen sıvı kaybına da yol açar. Diyet yaparken tam tahıllı ekmek tüketmek baş ağrısını önlemektedir. Magnezyum zengini olan badem, baş ağrısına iyi gelen besinlerden biridir. Badem özellikle migreni olanlar için doğal bir ağrı kesicidir.Kalsiyum zengini yoğurt, baş ağrısı durumunda başvurulacak doğal yöntemlerden biridir. Yoğurt yiyerek, baş ağrısından kurtulabilirsiniz.