SAĞLIK
19 Nisan 2023 - 21:34

Her Evde Bulunuyor! Öyle Bir Faydası Varmış ki…

Baş ağrısı, pek çok kişide görülen sağlık sorunlarından biridir. İşte baş ağrısını doğal yollar ile çözmek isteyenlerin tüketmesi gereken besinler…

SAĞLIK
19 Nisan 2023 - 21:34
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Her Evde Bulunuyor! Öyle Bir Faydası Varmış ki…
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Birçok kişinin korkulu rüyası olan baş ağrısını doğal yollar ile çözmek mümkün… İşte baş ağrısına karşı savaşan 4 mucizevi besin… 

Baş Ağrısına Karşı Savaşan 4 Besin 

Baş Ağrısına Ne İyi Gelir?

Susam, içeriğindeki E vitamini sayesinde baş ağrılarına karşı iyi gelen mucizevi besinlerden biri. Kan dolaşımını da düzenleyen susam içerdiği magnezyum sayesinde baş ağrısına doğal bir çözüm sunuyor. 



Düşük kalorili diyetler, en önemli enerji kaynaklarından biri olan glikojeni azaltır. Bu tür diyetler aynı zamanda baş ağrısını tetikleyen sıvı kaybına da yol açar. Diyet yaparken tam tahıllı ekmek tüketmek baş ağrısını önlemektedir. 

Magnezyum zengini olan badem, baş ağrısına iyi gelen besinlerden biridir. Badem özellikle migreni olanlar için doğal bir ağrı kesicidir. 

Kalsiyum zengini yoğurt, baş ağrısı durumunda başvurulacak doğal yöntemlerden biridir. Yoğurt yiyerek, baş ağrısından kurtulabilirsiniz.

EDİTÖR
Gülçin Ceylan
Gülçin Ceylan
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