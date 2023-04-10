Her gece bunu yaşıyorsanız dikkat! Uzmanlar sebebini buldu: Meğer bu yüzden uykular zehir oluyormuş

HER GECE AYNI RÜYALAR YÜZÜNDEN UYKULARI KAÇANLAR BU haber TAM SİZE GÖRE!













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Sürekli aynı rüyayı görenler dikkat. Sebebi bulundu. Meğer…Günümüzde bir çok insanın başına mutlaka bir kere de olsa başına bu tarz bir şey gelmiştir. Her gece aynı rüyayı görmekten oldukça yorulan kişiler bu durumdan nasıl kurtulacaklarını merak ediyordu. Uzmanından konu ile ilgili olarak önemli bir açıklama yapıldı. Buna göre siz rüyalarınızın esiri olmayacaksınız. İşte detaylar… Uzmanlar konu ile ilgili olarak bu tarz rüyaların kişilerin uykularını kaçırdığını ve kişiye endişe verdiğini belirtti. Konuyla ilgili bilgisine başvurduğumuz bir uzman, "Tekrarlayan rüyaların yaygınlığını değerlendirmek zordur, çünkü çoğu insan için düzenli olarak gerçekleşen bir şey değildir" diyor İsrail'deki Negev Ben-Gurion Üniversitesi psikoloji bölümünde kıdemli bir öğretim görevlisi olan klinik psikolog Dr. Nirit Soffer-Dudek, e-posta yoluyla. "Ve insanlara hayatlarındaki geçmiş rüyalar hakkında soru sorulduğunda, hafıza çarpıtmalarından, rüyalara olan ilgiden (veya bunların eksikliğinden) veya diğer faktörlerden etkilenebilirler dedi." Uyku tıbbı uzmanı Dr. Alex Dimitriu, Menlo Park, California'da bir psikiyatri ve uyku tıbbı uygulaması olan Silicon Psych'in kurucusu. Dimitriu, kişilerin uyku ve rüyaları üzeirnde önemli çalışmalar yaparak kişiye endişe veren ve hayatı zehir eden konulardan kurtulmasına yardımcı oluyor. Buna göre Dimitriu, "İnsanlar rahatsız edici veya korku uyandıran şeylerle bu tür bir dokun ve git yaklaşımına sahipler ve bence rüyalar bir şekilde aynı şekilde" diye konuştu.Dimitriu ayrıca, kişilere iletmek istediği bir mesajı olduğunu ifade ederek önemli bilgiler verdi. Rüyaların neden olduğu korkular ile başetmenin yollarından birini bilişsel davranışçı terapi olduğunu vurgulayan Dimitriu, üç sütunlu bir yöntemle işlenmesini önerdi: Otomatik düşünceniz nedir? Otomatik hissiyatınız nedir? Son olarak, daha gerçekliğe dayalı alternatif düşünce nedir? Uzman Dimitriu aynı zamanda rüya prova terapisi önerdiği hastalarına hem rüyaları hem de kabuslarını yazmalarını önerdi. Uykuya dalmadan önce, yüksek sesle "Aynı kötü rüyanın başlangıcına sahip olursam veya olduğunda, bunun yerine olumlu bir sonuçla bu çok daha iyi rüyayı görebileceğim" diyerek rüya görme niyetine girilmesini istedi.Stres arttıran ve mutsuz eden rüyalardan kurtulmak için başka semptomlarda görülmesi halinde profesyonel yardım almaktan çekinilmemesi gerektiğini belirtti. Dimitriu, tekrarlayan bir rüyayla karşı karşıya kaldığınızda, kendinize mesajın ne olabileceğini sorun, dedi. Rüyadaki şeylerle veya insanlarla ilişkiniz nedir? Bu şeylerle ilgili korkularınız ve inanç sistemleriniz nelerdir? Hayatınızda onu tetikleyebilecek veya onunla ilişkili olabilecek ilk beş şey nelerdir? Gerçekten ne için endişeleniyorsun? Dimitriu, travma sonrası stres bozukluğu veya kaygının tekrarlayan rüyalara neden olabileceğini belirtti. Özellikle yapı olarak endişeli yapıya sahip olan bireylerin bu durumların şiddetli bir travmadan kaynaklı olabileceğini belirtti. Dimitriu bu kişilere sorunlarını çözmelerini önerdi ve çözülmeyen işlerin de beyin tarafından bitilmek istenmesine yorumladı.