Her gün 9-5 çalışmak isteyenlere memur ilanı! Hazine ve Maliye Bakanlığı 350 memur alımı başvurularını başlattı!







HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 350 MEMUR ALIMI







HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ALIM ŞARTLARI

Kamu kurumlarında memur olarak çalışmak isteyen insanlar için yeni bir iş ilanı yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesine 350 personel alımı yapılacak. Peki şartlar nedir? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açılan kadrolara göre başvuruların 17 Şubat tarihinde bitmesi gerekiyordu ancak ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında insanların başvurularını yapamaması göz önünde bulundurularak başvuruların tarihi uzatıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı 350 personel alımı için başvuru tarihi 31 Mart tarihine çekildi. Başvuru yapmak isteyen adaylar Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak başvurularını yapabilecek. Bakanlığa giderek, e-posta yoluyla başvuru yapan vatandaşların başvuruları kabul edilmeyecek.Hazine ve Maliye Bakanlığı 350 personel alımı için adayların 2021 ve 2022 senesinde girilen KPSS puan türlerinden en az 80 puan almış olması gerekiyor. İktisat, İşletme, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden mezun olan adaylar başvuru yapabilecek. Aynı zamanda 35 yaşın doldurulmamış olması gerekiyor.