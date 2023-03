Her gün bu besini tüketen yıllara meydan okuyor! Yaşlanmayı durduran gizli formül

Kolajen Nedir?







Kolajen Seviyeleri Düştüğünde Ne Olur?

Kolajen Üretimini Artıran Gıdalar

Kemik Suyu

Kemik suyu, kemiklerden ve bağ dokusundan yapıldığı için kalsiyum, magnezyum, fosfor, kolajen, glukozamin, kondroitin, amino asitler ve diğer birçok besin maddesini içerir. Kemik ve ilikte bulunan prolin ve glutamin gibi amino asitler vücuttaki dokuların yenilenmesine yardımcı olabilir. Bu mucizevi suyun düzenli tüketimi 10 yıllık bir gençleştirme etkisine sahip olabilir.



Tavuk Suyu

Yumurta Akı

C Vitamini

Sarımsak

Fasulye

Domates

Kolajen cildimize sıkılık ve esneklik kazandıran çok önemli bir protein. Yaşlandıkça vücudumuzun kolajen üretimi azalır ve bu da kırışıklıklara, saç ve cilt sorunlarına neden olur. Bununla birlikte, kolajen etkisi yaratarak daha genç görünmenizi ve cildinizin daha sağlıklı olmasını sağlayabilecek bazı gıdalar var.Kolajen vücutta kemik, kıkırdak, lif ve eklemleri oluşturan bir protein. İnsan vücudundaki proteinin yaklaşık %30'unu oluşturur ve insan vücudunda 4 tip kolajen modeli vardır. Ana tipler cilt, tendonlar, damar sistemi, organlar ve kemikte bulunan tip 1; eklemlerdeki elastik kıkırdakta bulunan tip 2; kas, organ ve damar yapılarında bulunan tip 3; ve cilt katmanlarında bulunan tip 4 kolajendir.Yaşlandıkça, vücudumuzun kolajen üretimi önemli ölçüde azalır. Bu da cildimizin elastikiyetinde ve kalınlığında azalmaya yol açarak cilt hasarına ve kırışıklıklara neden olur. Düşük kolajen seviyeleri ayrıca sert ve daha az esnek bağlara, zayıflamış kaslara, eklem ağrısına ve saç incelmesine neden olabilir.Kolajen açısından zengin gıdalar veya kolajen üretimini artıran gıdalar tüketmek cilt sağlığı için gerekli yapı taşlarının oluşturulmasına yardımcı olabilir. İşte bazı örnekler:Tavuk suyu, eklem fonksiyonlarını destekleyen ve cilt sağlığında önemli bir rol oynayan kolajen tip 2 içerir. Bu et suyunun düzenli tüketimi cildinizin eskisinden daha taze görünmesine yardımcı olabilir.Yumurta, proteinleri oluşturan amino asit olan prolin içerir ve insan vücudunda kolajen üretimini aktif olarak destekler. Düzenli olarak yumurta akı tüketimi, eklemleri güçlendirmeye yardımcı olan lizin adlı bir amino asidin alınmasını sağlar.C vitamini kolajen üretiminde önemli bir rol oynar. Bu nedenle düzenli olarak C vitamini tüketmek çok önemlidir. Portakal, greyfurt, limon, mango, kivi ve ananas mükemmel C vitamini kaynakları.Sarımsak, kolajen bağlarının kırılmasını önlemeye yardımcı olabilecek bir sülfür maddesi içerir. Ayrıca kolajen yapıların dış etkenlere karşı bozulmasını önleyebilecek lipit asitleri ve taurine sahip.Fasulye, kolajen sentezi için gerekli amino asitleri içeren yüksek proteinli gıdalar. Ayrıca kolajen üretimi için gerekli bir diğer besin olan bakır açısından da zengindir.Domates mükemmel bir C vitamini kaynağıdır ve vücuttaki kolajen üretiminin %30'una kadarını sağlar. Ayrıca yüksek miktarda likopen içerdiklerinden yaşlanmayı yavaşlatmada ve cildinizi tazelemede etkili.