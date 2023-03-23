Her gün bunu yapmak bir paket sigara içmekten daha çok zarar veriyor! Öğrendikten sonra asla yapmayacaksınız: Gençliği de yaşlılığı da zulm ediyor

Modern çağ herkese rahatlık getirse de sağlık üzerinde de olumsuz bir etkiye sahiptir. Teknik donanım sayesinde birçok iş kısa sürede yapılabilmektedir. TV ve tablet gibi cihazlar eğlenceyi ayağınıza getiriyor. İş dünyasında birçok şey değişmeden yapılabilir. Ancak araştırmalar, 8 saatten fazla oturmanın sağlığınız için sigara içmek kadar kötü olduğunu gösteriyor. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uzmanı Dr. Hasan Nasrallah, hareketsizliğin zararları hakkında bilgiler sundu.
Çin Tıp Akademisi, insanların ortalama kaç saat oturduğunu öğrenmek için 21 ülkeden ortalama yaşları 50 olan 105.000 kişiyle anket yaptı. Çalışma 2022 yılında tıp dergisi Jama Cardiology'de yayınlandı. Medicana Avcılar Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nde görevli bir uzman hareketsizliğin insan vücuduna verdiği zararlardan bahsediyor. Dr. Hasan Nasrallah, "Hastalıksız ve hareketsiz bir yaşam tarzını seçmek, vücudu birçok yönden olumsuz etkilediği gibi vücutta dejenerasyona da neden olur.
Hareketsizlik kas gücünü, hareket koordinasyonunu ve dayanıklılığı zayıflatır. Aşırı stres altında bile kemikler kırılgan hale gelir. Ayrıca geri dönüşümsüz eklem hasarları meydana gelir.” ifadelerine yer verdi. Dr. Hasan Nasrallah, özellikle 8 saatten fazla oturmanın vücuda sigara kadar zararlı olduğunu belirtti.