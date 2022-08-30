SAĞLIK
30 Ağustos 2022 - 16:34

Her gün çay tüketen kişiler daha fazla yaşıyor!

ABD'li bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmada her gün çay tüketen kişilerin daha fazla yaşadığı kanıtlandı. 11 yıl süren araştırma sonucunda çay tüketen katılımcıların, çay içmeyenlere oranla ölüm riskleri düşük çıktı.

SAĞLIK
30 Ağustos 2022 - 16:34
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Her gün çay tüketen kişiler daha fazla yaşıyor!


2006 ile 2010 yılları arasında çay tüketimiyle ilgili bir araştırma çalışması başlatan ABD'li bilim insanları, dünya genelinde en çok çay tüketen, İngiliz katılımcıları incelemeye aldı. 11 yıl boyunca takip edilen katılımcıların araştırma sonuçlarında ise her gün çay içenlerin ölüm risklerinin daha düşük oldukları belirlendi.

Her gün çay tüketen kişiler daha fazla yaşıyor!



ABD'nin Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde (NIH) görev yapan bilim insanları, İngiltere'deki en büyük veri bankası olarak bilinen 'Biobank' verilerini kullandı. Bu verilerde 40 yaş ile 69 yaş arasındaki 498 bin 43 kişiye anket yoluyla ulaşılarak günlük 'çay tüketme alışkanlıklarını’ soruldu. Ankete cevap veren kişiler katılımcı olarak araştırma kapsamına alındı ve 2022 yılına kadar yakından takip edildi.

Her gün çay tüketen kişiler daha fazla yaşıyor!

Her gün çay tüketen kişiler daha fazla yaşıyor!

Bilim insanlarının araştırma sonuçlarından elde ettikleri sonuçlar ise dün basın bülteni ile kamuoyuna açıklandı. Açıklamada 'her gün en az iki kez çay tüketimi yapan kişilerin ölüm risklerinin yüzde 9 ila yüzde 13 daha düşük olduğu' duyuruldu.

Her gün çay tüketen kişiler daha fazla yaşıyor!

ABD'li bilim insanlarının çalışmasında kafeinin metabolizmadaki genetik çeşitlilikten bağımsız bir şekilde günde 2 ya da daha fazla çay tüketimi yapanlar arasında; daha fazla çay içenlerde daha düşük ölüm riskleri ilişkilendirme yapıldı. Son bulgular, daha yüksek çay içme seviyelerinde bile çayın sağlıklı olarak diyet parçası olabileceği bile değerlendirildi.

Her gün çay tüketen kişiler daha fazla yaşıyor!

Çay tüketen kişinin çayına süt ya da şeker ekleyip eklemediğine bakıldı ve aynı zamanda tercih ettiği sıcaklıklar da kontrol edildi. Bu kontroller diğerlerine göre bir farklılık göstermedi ve sonuçları aynı çıkardı.

Daha önce bu konunda gerçekleştirilen çalışmaların, yeşil çayı çok fazla tüketen Asya bölgesine yönlendirme olduğunu aktaran bilim insanları, bu çalışmada yüzde 89 katılımcının siyah çayı içtiklerini söylediler.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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