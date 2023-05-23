SAĞLIK
23 Mayıs 2023 - 13:45

Her gün çöpe attığınız bu şey meğerse bir nimetmiş! Cildinizin güzelliğine güzellik katacak o ürünün bilinmeyen bin bir yararı

Yaz aylarının gelmesiyle evlerinizden eksik olmayacak karpuzun bilinmeyen özellikleri çıktı. Çöpe attığınıza pişman olacağınız karpuz kabuğunun cildinizi güzelleştireceği yararları haberimizde.

SAĞLIK
23 Mayıs 2023 - 13:45
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Her gün çöpe attığınız bu şey meğerse bir nimetmiş! Cildinizin güzelliğine güzellik katacak o ürünün bilinmeyen bin bir yararı


Bunları duyanlar bir daha karpuz kabuğunu çöpe atmayacak. İçerisinde bulunan bileşenler sayesinde son derece sağlıklı meyve olan karpuzun kullanım alanları ise oldukça farklıdır. Hemen hemen her evde bulunan karpuzun cildimize bilinmeyen faydaları haberimizde yer almaktadır.

Karpuz kabuğunun iç kesiminde bulunan beyaz bölgelerin son derece faydalı olmasıyla bu kesimlerin tüketilmesi öneriliyor. Bağışıklık sisteminin artmasına yardımcı olunurken C vitamini açısından ise fazlasıyla güçlü kaynağa sahipti.



Karpuz kabuğu faydaları

Karpuz kabuğunda bulunan arginin maddesi kalp damarlarının sağlıklı çalışmasına yardımcı olurken bununla beraber ise kalbin sağlıklı olarak çalışmasına da katkısı büyüktür.

Kişinin cilt sağlığını büyük ölçüde koruma altına alınmasında yardımcı olurken içerisinde bulunan B6, C ve A vitaminleri güzelliğinize güzellik katar. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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