Her gün kahvaltıyı bu şekilde yapanın ömrü uzuyor! Uzmanlar açıkladı: Hayatınıza 20 yıl katmak için bu yöntemi rutin hale getirin!







BU DEĞİŞİKLİKLER ÖMÜR UZATIR







Beslenme düzeninin değiştirilmesi insanın ömrünü uzatmak gibi önemli bir etkide bulunuyor. Peki beslenme düzeni nasıl olmalı? Kahvaltı saat kaçta yapılmalı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Uzmanlar tarafından önerilenlere göre bir kişinin sabah 11.00'de kahvaltısını yapması ve bunu düzen haline getirmesi ömrün uzamasına bile etki ediyor. Doktorlara göre yemek yeme vakit aralıklarının sekiz saatlik aralıklarda olması en sağlıklı olanı. Sabah 11.00'e kadar kahvaltı yapmamanın insan ömrüne 20 sene ekleyebileceği düşünülüyor. Sistemin dinlenmesi için 16 saat kalori tüketilmemesi ve 8 saat beslenme yapılması önemli bir detay. Sindirim sisteminin dinlenmesi ve temizlik işlemlerinin bu sırada yapılması hücre sıfırlanmasında yardımcı oluyor. Bu beslenme şekli insanlar arasında aralıklı oruç olarak da biliniyor. Uzmanlara göre beslenilmesi gereken 8 saat içinde kişi dilediği gibi yemek yiyebiliyor. Aralıklı oruç aynı zamanda birçok sağlık sorununun azalmasına da yardımcı oluyor. Aralıklı oruç kilo vermek, fiziki aktiflik, diyabet, uyku apnesi, kanser türleri, obezite gibi hastalıklara yakalanma riskini de azaltıyor. Aralıklı oruç kalori kaybı sağlayan diğer diyetlere göre daha sağlıklı olarak biliniyor.Aynı zamanda iltihap azaltmaya da yarıyor. Kişinin yeme alışkanlıklarında küçük değişiklikler yapması sonrasında bir yaşam tarzı haline geliyor ve daha sağlıklı bireyler ortaya çıkıyor. Uzmanların haftalık olarak farklı sebzeler yenmesinin temel dayanak olarak bağırsakların güçlenmesinde yardımcı olduğu söyleniyor. Bu yardımcı besinler arasında kefir, kimchi ve kombucha bulunuyor. Aynı zamanda bu beslenme düzeniyle kişinin fiziki görünümünde bir hafta içinde fark oluşuyor. Günde 8-12 bardak su tüketimi oldukça önemli. Haftada en az üç ya da dört kez koyu yeşil sebzeler olan lahana, brokoli, biber, lahana, ıspanak, brüksel lahanası tüketmek gerekiyor. Gün içinde de en az iki ya da üç kez tam buğday unu, çavdar, yulaf ezmesi, arpa, kinoa, çok tahıllı ürünler tercih etmek insan vücuduna iyi geliyor. Fasulye ve mercimek gibi besinlerin de ana yemek ya da sade olarak haftada en az bir kere tüketilmesi gerekiyor. Her hafta somon, alabalık, ringa balığı, lüfer, sardalya, ton balığı tüketmek gerekiyor. Günlük olarak iki ya da dört porsiyon meyve bulundurmak gerekiyor. Meyveler arasında ahududu, yaban mersini, böğürtlen, çilek gibi meyveler öneriliyor.