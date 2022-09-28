Her gün on binlerce Rus, ülkesini terk ediyor!













"100 bin kişi bekleniyor"

Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşı devam ettiren Rusya, şimdi de kısmi seferberlik ilanı ile gündeme geldi. Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Eylül tarihinde yaptığı açıklamasında ülke genelinde kısmi seferberlik ilan ederken, bu kararı tanımayan binlerce Rus vatandaşı ülkesini terke etmeye başladı.Seferberlik ilanı sonrasında Ruslar uçak biletleri için ortalama 150 bin ruble öderken, Rus vatandaşların lokasyon seçimlerinin başında Türkiye'nin de görüldü. Sadece geçen Pazartesi, başkent Moskova havaalanından Antalya'ya 36 uçuş gerçekleştirildiği bildirilirken geniş gövdeye sahip A330 tipi uçakla yaklaşık 9 bin Rus vatandaşın 24 saat içinde Antalya'ya ulaştığı öğrenildi.Seferlerin bir süre daha benzer yoğunlukta devam etmesi bekleniyor.Toplam 98 bin Rus vatandaşı, altı gün içinde komşu Kazakistan'a karadan geçiş yaptı. Hükümet, Rusya'dan gelenleri tanımlamak için "umutsuz durumlardan kaçmak zorunda kalan insanlar" terimini kullandı ve mültecilere "güvenlik" sözü verdi.Seferberlik ilanı olduğu gün Gürcistan’ın kara kapısından 5 bin Rus vatandaşı geçiş yaparken bu sayı dün 12.000'e yükseldi. Sınırı geçmeye çalışan insanlar, 15 km'lik bir araba kuyruğu oluşturdu. Gürcistan İçişleri Bakanlığı, bu hızda hareket etseler 1 Ekim'e kadar 100 bin Rus vatandaşı beklediklerini söyledi.