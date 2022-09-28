DÜNYA
28 Eylül 2022 - 10:33

Her gün on binlerce Rus, ülkesini terk ediyor!

Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 21 Eylül seferberlik ilanı sonrası her gün on binlerce insan Rusya'dan kaçıyor. Rusya'nın seyahat edebileceği birkaç lokasyondan birisi Türkiye, Ruslar için önemli bir sığınak oldu.

DÜNYA
28 Eylül 2022 - 10:33
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Her gün on binlerce Rus, ülkesini terk ediyor!


Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşı devam ettiren Rusya, şimdi de kısmi seferberlik ilanı ile gündeme geldi. Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Eylül tarihinde yaptığı açıklamasında ülke genelinde kısmi seferberlik ilan ederken, bu kararı tanımayan binlerce Rus vatandaşı ülkesini terke etmeye başladı.

Hergün on binlerce Rus, ülkesini terk ediyor



Seferberlik ilanı sonrasında Ruslar uçak biletleri için ortalama 150 bin ruble öderken, Rus vatandaşların lokasyon seçimlerinin başında Türkiye'nin de görüldü. Sadece geçen Pazartesi, başkent Moskova havaalanından Antalya'ya 36 uçuş gerçekleştirildiği bildirilirken geniş gövdeye sahip A330 tipi uçakla yaklaşık 9 bin Rus vatandaşın 24 saat içinde Antalya'ya ulaştığı öğrenildi.

Hergün on binlerce Rus, ülkesini terk ediyor

Seferlerin bir süre daha benzer yoğunlukta devam etmesi bekleniyor.

"100 bin kişi bekleniyor"

Toplam 98 bin Rus vatandaşı, altı gün içinde komşu Kazakistan'a karadan geçiş yaptı. Hükümet, Rusya'dan gelenleri tanımlamak için "umutsuz durumlardan kaçmak zorunda kalan insanlar" terimini kullandı ve mültecilere "güvenlik" sözü verdi.

Hergün on binlerce Rus, ülkesini terk ediyor

Seferberlik ilanı olduğu gün Gürcistan’ın kara kapısından 5 bin Rus vatandaşı geçiş yaparken bu sayı dün 12.000'e yükseldi. Sınırı geçmeye çalışan insanlar, 15 km'lik bir araba kuyruğu oluşturdu. Gürcistan İçişleri Bakanlığı, bu hızda hareket etseler 1 Ekim'e kadar 100 bin Rus vatandaşı beklediklerini söyledi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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