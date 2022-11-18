Her gün Tüketiyoruz! Bu gıda ürününde büyük tehlike!







Yumurtayı satın alırken neye dikkat etmek gerekiyor?







‘1’ Gezen Tavuk Yumurtası

‘0’ Organik Yumurta





Hemen hemen her gün tüketilen, her öğünde kullanılan yumurtayı satın alırken dikkat etmemiz gereken çok önemli detaylar var. Eğer bunlara dikkat edilmezse o yumurtalar tehlike saçıyor.Yumurta satın alırken fark etmiş olmalısınız ki üzerinde bir takım kodlar yer alıyor. Peki bu kodlar ne anlama geliyor.Yumurta üzerinde yer alan kod eğer 3 ile başlıyorsa, bu o yumurtanın aslında alınmaması gereken yumurtalar olduğunu gösteriyor. Maliyetler gözönüne alındığında çoğu zaman ucuz olana yönelip uygun fiyatlı yumurtalar satın alınıyor. Ancak aslında bunlar sağlığa zarar veriyor. Burada tavuklar bir kafeste tutuluyor dışarı çıkmalarına izin verilmiyor, küçücük bir alanları oluyor beslendikleri yemlerde bir kriter yok yani nasıl bir yem verildiği belli değil.Hormonlu yemler kullanıyor. Buradaki tavuklar birbirlerini gagalıyor vücutlarında yaralar oluşuyor ve hiç alanları olmadığı için çoğu havasızlıktan ölüyor. Gelişim çağındaki çocuklar ve hamileler için bu yumurtalar tehlike saçıyor ve kesinlikle tavsiye edilmiyor.Yumurtaların üzerindeki kod 2 ile başlıyor. Yumurtalar, kümeste yaşayan tavuklardan elde ediliyor.Burada tavuklar devasa bir alanda buluyor ve içeride biraz daha geniş alanları var. Yem konusunda yine bir kriter yok. Kullanılan yem deyim yerindeyse ne bulunursa o kullanılıyor. Gelişim çağındaki çocuklar ve hamileler için bu yumurtalar da tehlike saçıyor.Yumurtaların üzerindeki kod 1 ile başlıyor. Tavukların burada hareket etmesine izin veriliyor günün belli saatlerinde dışarıya çıkıyorlar. Yem konusunda organik yem kullanma zorunlulukları yok. Ama yine de eğer organik yumurta bütçeyi aşıyor ise alınabilecek yumurta, 1 numara ile başlayandır.Bu yumurtaların başındaki kod 0 ile başlar. Burda tavuklar tamamen özgürdür. İstedikleri gibi gezip dolaşırlar. Verilen yemler tamamen organiktir. Organik olma zorunluluğu vardır. Marketlerde paketlerinin üzerinde ‘organik, bio’ gibi ibareler yer alır. içinde hiçbir kimyasal olmayan bu yumurtaların kullanılması gerekir.