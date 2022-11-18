Her gün Tüketiyoruz! Bu gıda ürününde büyük tehlike!

Hemen hemen her gün tüketilen, her öğünde kullanılan yumurtayı satın alırken dikkat etmemiz gereken çok önemli detaylar var. Eğer bunlara dikkat edilmezse o yumurtalar tehlike saçıyor.
Yumurtayı satın alırken neye dikkat etmek gerekiyor?Yumurta satın alırken fark etmiş olmalısınız ki üzerinde bir takım kodlar yer alıyor. Peki bu kodlar ne anlama geliyor.
‘3’ Kafes Yumurtası
Yumurta üzerinde yer alan kod eğer 3 ile başlıyorsa, bu o yumurtanın aslında alınmaması gereken yumurtalar olduğunu gösteriyor. Maliyetler gözönüne alındığında çoğu zaman ucuz olana yönelip uygun fiyatlı yumurtalar satın alınıyor. Ancak aslında bunlar sağlığa zarar veriyor. Burada tavuklar bir kafeste tutuluyor dışarı çıkmalarına izin verilmiyor, küçücük bir alanları oluyor beslendikleri yemlerde bir kriter yok yani nasıl bir yem verildiği belli değil.Hormonlu yemler kullanıyor. Buradaki tavuklar birbirlerini gagalıyor vücutlarında yaralar oluşuyor ve hiç alanları olmadığı için çoğu havasızlıktan ölüyor. Gelişim çağındaki çocuklar ve hamileler için bu yumurtalar tehlike saçıyor ve kesinlikle tavsiye edilmiyor. ‘2’ Kümes Tavuğu Yumurtası
Yumurtaların üzerindeki kod 2 ile başlıyor. Yumurtalar, kümeste yaşayan tavuklardan elde ediliyor.Burada tavuklar devasa bir alanda buluyor ve içeride biraz daha geniş alanları var. Yem konusunda yine bir kriter yok. Kullanılan yem deyim yerindeyse ne bulunursa o kullanılıyor. Gelişim çağındaki çocuklar ve hamileler için bu yumurtalar da tehlike saçıyor.