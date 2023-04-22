Her gün WhatsApp'tan mesaj gönderenler dikkat! O tarihten sonra bir daha gönderemeyeceksiniz







BU CİHAZLARDA ARTIK WHATSAPP OLMAYACAK







Tüm dünyada milyonlarca insanın mesajlaşma ve arama yapmak için kullandığı WhatsApp uygulaması artık bu cihazlarda desteklenmeyecek. Peki hangi telefonlarda artık uygulama kullanılamayacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Milyonlarca insan telefonundan mesajlaşmak ve hem sesli hem görüntülü arama yapmak için WhatsApp uygulamasını tercih ediyor. Ancak artık WhatsApp uygulaması bazı cihazlarda desteklenmeyecek.Bu cihazlar şu şekilde belirlendi; HTC Desire 500, Huawei Ascend D, Huawei Ascend D1, Huawei Ascend D2, Huawei Ascend G740, Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend P1, iPhone 5, iPhone 5C, Samsung Galaxy Ace2, Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3 Mini, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Xcover 2, Lenovo A820, Archos 53 Platinum, Grand S Flex ZTE, Grand X Quad V987 ZTE, Quad XL, LG Enact, LG Lucid 2, LG Optimus, LG Optimus 4X HD, LG Optimus F3, LG Optimus F3Q, LG Optimus F5, LG Optimus F6, LG Optimus F7, LG Optimus L2 II, LG Optimus L3 II, LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L4 II, LG Optimus L4 II Dual, LG Optimus L5, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus L7, LG Optimus L7 II, LG Optimus L7 II Dual, LG Optimus Nitro HD, Memo ZTE V956, Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Wiko Cink Five, Wiko Darknight ZT, LG Optimus.