SAĞLIK
19 Şubat 2023 - 15:45

Her gün yapılan bu hata dişlerin ömrünü azaltıyor: Diş tartarı tehlikesinden korunun!

Ağız ve diş sağlığı, hem estetik görünüm hem de genel sağlık açısından oldukça önemlidir. Yapılan araştırmalar, dişlerdeki çeşitli problemlerin kalp sağlığını riske attığını göstermektedir. Uzmanlar, dişlerin daha temiz olmasını sağlamak için uygulanan bazı alışkanlıkların diş tartarına ve plak oluşumuna neden olabileceği konusunda uyarıyor. Bu nedenle, diş tartarlarından kurtulmak için bu tür alışkanlıklardan kaçınılması öneriliyor.

SAĞLIK
19 Şubat 2023 - 15:45
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Her gün yapılan bu hata dişlerin ömrünü azaltıyor: Diş tartarı tehlikesinden korunun!


Elbette, ağız ve diş sağlığı konusu oldukça önemli ve geniş kapsamlı bir konudur. Bu nedenle, konunun önemini ve detaylarını daha ayrıntılı bir şekilde ele alabilirim.

Ağız ve diş sağlığı, yalnızca sağlıklı dişlere sahip olmakla sınırlı değildir. Aynı zamanda diş etleri, dil ve ağız içi dokuların da sağlıklı olması gerekmektedir. Ağız içi sağlığı, genel sağlık üzerinde de büyük bir etkiye sahiptir. Örneğin, diş eti hastalıkları, kalp hastalıkları, diyabet ve solunum yolu enfeksiyonları gibi diğer sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilebilir.

diş


Diş ve diş eti hastalıkları, genellikle diş plağı ve tartar birikimi nedeniyle oluşur. Diş plağı, yiyecek artıkları, bakteriler ve tükürük gibi ağız içindeki maddelerin birleşimiyle oluşan yapışkan bir film tabakasıdır. Eğer diş plağı zamanında temizlenmezse, bu materyaller diş minesinde asit oluşturarak diş çürüklerine ve diş eti iltihabına neden olabilir.

Daha ileri aşamada, diş plağı diş taşı veya tartar haline gelir. Diş taşı, diş plağındaki minerallerin sertleşmesi sonucu diş yüzeylerinde sert bir tabaka oluşturur. Bu, diş fırçası veya diş ipi gibi basit araçlarla çıkarılamaz. Diş taşı, diş eti iltihabı ve diş çürüklerinin daha da kötüleşmesine neden olabilir ve dişlerin kaybına yol açabilir.

Bu nedenle, ağız ve diş sağlığı için düzenli diş fırçalama ve diş ipi kullanımı oldukça önemlidir. Dişler, her öğünden sonra fırçalanmalı ve günde en az iki kez fırçalanmalıdır. Diş ipi kullanımı da, diş aralarındaki plakları ve yiyecek artıklarını çıkarmak için önemlidir.

Ayrıca, düzenli diş muayeneleri de ağız ve diş sağlığı açısından son derece önemlidir. Diş hekimi, plak ve tartar oluşumunu kontrol etmek ve erken teşhis edilmesi gereken diğer ağız hastalıklarını tespit etmek için düzenli olarak diş kontrolleri yapmalıdır.

Sonuç olarak, sağlıklı bir ağız ve diş sağlığı sadece estetik görünümü değil aynı zamanda genel sağlığı da etkilemektedir. Ağız ve diş sağlığının korunması için düzenli diş fırçalama,

EDİTÖR
İbrahim Bartan
İbrahim Bartan
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