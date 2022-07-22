GÜNDEM
22 Temmuz 2022 - 15:32

Her gün yeni bir zam haberi: Ekmek fiyatlarına yine zam geldi!

Vatandaşlar her gün yeni bir zam haberine uyanmaya devam ediyor. Bu sefer zam haberi de ekmek ile ilgili geldi. Peki hangi şehirde ekmeğe ne kadar zam yapıldı? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
22 Temmuz 2022 - 15:32
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Her gün yeni bir zam haberi: Ekmek fiyatlarına yine zam geldi!


İnsanlar her gün özellikle gıda ürünlerine gelen zamlarla ilgili sıkıntılar yaşıyor. Bir zam haberi de ekmek ile ilgili geldi. Peki ekmeğe hangi şehirde zam yapıldı? Ekmek fiyatına yapılan zam ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kırşehir ekmek zammı

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası birliği 200 gram ekmeğin 2.75 TL'den 3.50 TL'ye çıkarıldığını vatandaş ile paylaştı. 200 gram ekmeğin yükseltilmesi için Fırıncılar Odası'nın talebi doğrultusunda Esnaf ve Sanatkarlar Odası çalışmaya başlamıştı ve Ticaret Bakanlığı'ndan da alınan onay doğrultusunda 200 gram ekmek fiyatı 3.50 TL'ye çıktı. 



Krışehir Ekmek Fiyatlarına Zam Yapıldı

200 gram ekmek 3.50 TL, 400 gram ekmek ise 7 TL'ye satılacak. Fırıncıların kurallara uygun satışlar yapması eğer uyulmazsa ceza kesileceği de Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği tarafından belirtildi.

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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