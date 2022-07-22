Her gün yeni bir zam haberi: Ekmek fiyatlarına yine zam geldi!







Kırşehir ekmek zammı







İnsanlar her gün özellikle gıda ürünlerine gelen zamlarla ilgili sıkıntılar yaşıyor. Bir zam haberi de ekmek ile ilgili geldi. Peki ekmeğe hangi şehirde zam yapıldı? Ekmek fiyatına yapılan zam ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası birliği 200 gram ekmeğin 2.75 TL'den 3.50 TL'ye çıkarıldığını vatandaş ile paylaştı. 200 gram ekmeğin yükseltilmesi için Fırıncılar Odası'nın talebi doğrultusunda Esnaf ve Sanatkarlar Odası çalışmaya başlamıştı ve Ticaret Bakanlığı'ndan da alınan onay doğrultusunda 200 gram ekmek fiyatı 3.50 TL'ye çıktı.200 gram ekmek 3.50 TL, 400 gram ekmek ise 7 TL'ye satılacak. Fırıncıların kurallara uygun satışlar yapması eğer uyulmazsa ceza kesileceği de Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği tarafından belirtildi.