Finans
11 Nisan 2023 - 22:45

Her haneye 2000 TL yardım geliyor! Başvurana bayram öncesi ödenecek: Tek bir şartı var!

Devlet maddi durumu elverişli olmayan ailelere yardım eli uzatmaya devam ederken Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerinin cepleri parayla dolacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyuruyla beraber herkese 2 bin TL ödeme yapılacağı müjdesi verildi.

Finans
11 Nisan 2023 - 22:45
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Her haneye 2000 TL yardım geliyor! Başvurana bayram öncesi ödenecek: Tek bir şartı var!
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Ekonomik zorluklar artış gösterirken geçim sıkıntıları ise gün geçtikçe büyümeye başladı. Devlet, sar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatırken nakit 2 bin TL destek verileceği duyuruldu. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ihtiyaç sahiplerinin biraz olsun rahatlaması için nakit destek haberi kısa sürede yoğun ilgi gördü. Kimler nakit 2 bin TL destek ödemesinden faydalanabilir? İşte detaylar...

BAYRAM DESTEĞİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ramazan Bayramı öncesinde nakit yardım yapılacağı bilgisi verildi. Farklı türlerde yardımlar yapılırken 2 bin TL'lik maddi destek fırsatı sunuldu. Başvuru için aranan tek koşul ise hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olmasına bakılıyor.



bayram yardım ödemesi

E-DEVLET BAŞVURU EKRANI

Maddi açıdan zorluk çeken vatandaşların yararlanabileceği nakit destek ödemeleri için bayram desteği sunulurken başvuru için e devlet üzerinden ekranın açıldığı bilgisi verildi. TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak başvuru formu doldurulur. Formda yer alan boşlukların eksiksiz ve doğru şekilde tamamlanmasına dikkat edin.

Başvurusu onaylanan vatandaşlar ise PTT'ye giderek bayram yardım ödemelerini kimlikleriyle beraber temin edebilir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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