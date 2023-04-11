Ekonomik zorluklar artış gösterirken geçim sıkıntıları ise gün geçtikçe büyümeye başladı. Devlet, sar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatırken nakit 2 bin TL destek verileceği duyuruldu. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ihtiyaç sahiplerinin biraz olsun rahatlaması için nakit destek haberi kısa sürede yoğun ilgi gördü. Kimler nakit 2 bin TL destek ödemesinden faydalanabilir? İşte detaylar...
Finans
11 Nisan 2023 - 22:45
Her haneye 2000 TL yardım geliyor! Başvurana bayram öncesi ödenecek: Tek bir şartı var!
Devlet maddi durumu elverişli olmayan ailelere yardım eli uzatmaya devam ederken Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerinin cepleri parayla dolacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyuruyla beraber herkese 2 bin TL ödeme yapılacağı müjdesi verildi.
Finans
11 Nisan 2023 - 22:45