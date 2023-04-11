Her haneye 2000 TL yardım geliyor! Başvurana bayram öncesi ödenecek: Tek bir şartı var!







BAYRAM DESTEĞİ







E-DEVLET BAŞVURU EKRANI

Ekonomik zorluklar artış gösterirken geçim sıkıntıları ise gün geçtikçe büyümeye başladı. Devlet, sar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatırken nakit 2 bin TL destek verileceği duyuruldu. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ihtiyaç sahiplerinin biraz olsun rahatlaması için nakit destek haberi kısa sürede yoğun ilgi gördü. Kimler nakit 2 bin TL destek ödemesinden faydalanabilir? İşte detaylar...Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ramazan Bayramı öncesinde nakit yardım yapılacağı bilgisi verildi. Farklı türlerde yardımlar yapılırken 2 bin TL'lik maddi destek fırsatı sunuldu. Başvuru için aranan tek koşul ise hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olmasına bakılıyor.Maddi açıdan zorluk çeken vatandaşların yararlanabileceği nakit destek ödemeleri için bayram desteği sunulurken başvuru için e devlet üzerinden ekranın açıldığı bilgisi verildi. TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak başvuru formu doldurulur. Formda yer alan boşlukların eksiksiz ve doğru şekilde tamamlanmasına dikkat edin. Başvurusu onaylanan vatandaşlar ise PTT'ye giderek bayram yardım ödemelerini kimlikleriyle beraber temin edebilir.