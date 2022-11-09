EKONOMİ
09 Kasım 2022 - 20:13

Her mahalleye açılacak, fiyatlar ucuz olacak: Market alışverişlerinde yeni dönem

Market alışverişlerinde yeni dönem başlıyor. Esnafların zincir marketlere karşı ezdirilmemesi ve vatandaşın ucuz ürüne daha kolay ulaşabilmesi için yeni döneme onay çıktı.

EKONOMİ
09 Kasım 2022 - 20:13
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Her mahalleye açılacak, fiyatlar ucuz olacak: Market alışverişlerinde yeni dönem


Zincir marketlerdeki hızlı fiyat artışları nedeniyle vatandaşlar alışveriş yaparken iki kez düşünmek zorunda kalıyor. Alınan bir ürünün ertesi gün pahalandığını görenler artık stok yapmaya başladı. Devlet tarafından zincir marketlerin fiyat artışına karşılık olarak Tarım Kredi Kooperatif market birçok ilde açıldı. Vatandaşlara piyasadan daha uygun fiyatlar sunan Tarım Kredi marketleri, artık neredeyse tüm köşe başında yer alacak.

Artık tüm mahallelerde olacak

Tarım Kredi Kooperatiflerinde satılan tüm ürünler artık bakkallarda da satılmaya başlayacak. Koop Bakkal adı verilen kuruluşlar ile vatandaşların ucuz ürüne ulaşması daha da kolaylaşacak. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, canlı yayında Koop Bakkallara ilişkin bilgi verdi.

İlk olarak bu şehirlerde başlayacak



Koop Bakkal uygulamasıyla esnafların zincir marketlere karşı güçleneceğini söyleyen Palandöken, burada satılan malların marketlerden ucuz olacağını belirtti. İlk olarak pilot bölgelerde uygulamaya başlayacak sistem eğer vatandaşlardan olumlu tepkiler alırsa Türkiye genelinde faaliyet göstermeye başlayacak.

Uygulama ilk olarak Ankara, İstanbul, İzmir, Konya ve Adana’da başlayacak. Bendevi Palandöken, yarın Tarım ve Kredi Kooperatifi Genel Müdürü, Halkbank Genel Müdürü, Merkez Birliği, Kredi Garanti Fonu ile birlikte protokol yapacaklarını belirtti.

Zincir marketlere savaş açacak

Açıklamalarına devam eden TESK Başkanı Bendevi Palandöken, bu bakkallarda fiyatların vatandaşların erişebileceği seviyelerde olacağını ve zincir marketlere karşı esnafın sıkıntısının giderilmeye çalışılacağını ifade etti. Söz konusu proje ile hem mahalle esnafları canlanacak hem de Tarım Kredi marketlerine ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlar için kolaylık sağlanacak. Raf dizaynı ve diğer detaylar ise daha sonra Tarım ve Kredi Kooperatifi tarafından belirlenecek.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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