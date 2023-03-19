Her sabah yüzünü böyle yıkayanlar yandı! Öyle bir zararı ortaya çıktı ki: Bir daha asla yapmayacaksınız







YAĞLI CİLT TİPİNE SAHİP OLANLAR NEMLENDİRMEYİ UNUTMAYIN







GÜNEŞ KREMİNE DİKKAT

Soğuk havalarda cildi düzenli rutinlerle temizlemek sağlık açısından oldukça önemli olurken cildin nemlendirilmesi ise ilk sırada yer alıyor. Soğuk havalarda özellikle yatıştırıcı, nem veren, onarıcı ve bariyer güçlendirici ürünlerin kullanımı cilt sağlığı için oldukça önem arz eder. Dudaklar ve eller de gün içinde ihmal edilmemeli, sık sık nemlendirilmelidir. Soğuk havalarda sıcak suyla yüz yıkamak en büyük hata olarak belirlendi.cilt bakımının en önemli etkenlerinden olan nemlendirmek için uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Bozkurt, her mevsim cilt tipine bakılmadan nemlendirmek gerektiğinin altı çizildi. Yağlı ciltler, deri bariyerleri soğuk havalarda zedelenebileceği için su bazlı nemlendiricilerin kullanımı öneriliyor.Ada Bozkurt, güneşin zararlı ışınları her mevsimde cildinizde olumsuz etkiler bırakmasından ötürü cilt lekelerinin önüne geçmek için güneş kreminin sürülmesi öneriliyor. Dışarıya çıkmadan önce güneş kremi sürülmeli ve gün içerisinde 2-4 saatte bir yenilenmelidir. Güneş kremlerinin cilt tiplerine bakılarak uygun olmasına bakılırken bununla beraber alerji ve hassasiyet gibi sorunları olan kişilerin güneş kremi tercih edilirken dermatoloji uzmanına görünmek gerektiği söylendi.