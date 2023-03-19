Soğuk havalarda cildi düzenli rutinlerle temizlemek sağlık açısından oldukça önemli olurken cildin nemlendirilmesi ise ilk sırada yer alıyor. Soğuk havalarda özellikle yatıştırıcı, nem veren, onarıcı ve bariyer güçlendirici ürünlerin kullanımı cilt sağlığı için oldukça önem arz eder. Dudaklar ve eller de gün içinde ihmal edilmemeli, sık sık nemlendirilmelidir. Soğuk havalarda sıcak suyla yüz yıkamak en büyük hata olarak belirlendi.
SAĞLIK
19 Mart 2023 - 15:00
Her sabah yüzünü böyle yıkayanlar yandı! Öyle bir zararı ortaya çıktı ki: Bir daha asla yapmayacaksınız
Özellikle kış aylarında yataktan kalkarken ısınmak için yüzünü sıcak suyla yıkayanlara kötü haber geldi. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ada Bozkurt, soğuk havaların cildi hassaslaştırdığından uyarılar yapıldı. Yüzü çok sıcak suyla yıkamak cildi iyice kuruyor. İşte herkesin yaptığı o hata için tüm detaylar...
SAĞLIK
19 Mart 2023 - 15:00