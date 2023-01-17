Her yaştan okula giden çocuğa 1600 TL cep harçlığı! Başvurmayan başını duvarlara vurur: Böyle yardım 40 yılda bir olur! İşte şartlar







ÖĞRENCİLERE SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ







Eğitim gören çocuklu ailelere özel destek verilmeye başlandı. Enflasyon oranlarının yükselmesiyle beraber ekonomik zorluklar yaşanırken bu durumda çocukların masraflarının karşılanması için devlet harekete geçti. Ailelere çocuklarından ötürü sosyal yardımlardan yararlanma fırsatı verildi. Devlet her öğrenciye 1621 TL cep harçlığı verdiğinin altını çizdi.Birçok kurum ve kuruluş tarafından sosyal yardımlar yapılmaya devam ederken maddi durumu olmayan ihtiyaç sahiplerine destek veriliyor. Yeni yılla beraber öğrenciler için çalışmalar başlarken okul okuyan çocuğu olan ailelere 1621 TL ödeme yapılacağı haberi verildi. Bu yardımdan yararlanmak için başvuru yapacaklar ise Aileler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden başvurularını tamamlayabilir. Başvuru sırasında gereken evrakların tam ve doğru olmasına dikkat edilir. Başvurusu onaylanan herkese ise 1621 TL yardım yapılacaktır.