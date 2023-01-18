Her yerde bahar havası, orada kış kıyamet! Bu illerde sel seli götürecek: Bunu sakın yapmayın!







MARMARA İÇİN KUVVETLI FIRTINA UYARISI





KIYI EGE'DE SAĞANAK







Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde şiddetli rüzgar ve fırtına, Ege kıyılarında gök civarlarında gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara bölgesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına için uyarıda bulundu. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatleriyle birlikte İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli rüzgar bekleniyor. Açıklamada ayrıca, İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batı bölgelerinde yaşayanlara, şiddetli fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar, uçan çatılar, soba ve gazdan kaynaklanan zehirlenmeler ve ulaşım aksamaları gibi olası olumsuz sonuçlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiye edildi.Meteoroloji , Ege kıyılarında sağanak yağış uyarısı yaptı. Hava tahminine göre, bu geceden sonra Ege kıyıları boyunca beklenen sağanak yağış Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) sert olacak. Fırtına sonrası oluşabilecek ani sel, su baskınları, yıldırım ve ulaşım aksamaları gibi olası olumsuz sonuçlara karşı tedbirli ve hazırlıklı olmak gerekiyor.