Hergün 1 yumurtanın vücuda faydalarına inanamayacaksınız













Eğer beslenme alışkanlığınızda yoksa yemiyorsanız her gün yumurta yemeye başlamak istemeniz için çeşitli nedenler vardır. Enflamasyonu azaltabilir, kas yapmanıza yardımcı olabilir ve bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, yumurtanın vücudunuza sağladığı faydaların yanı sıra, bilişsel işlevi geliştirebilmesi sayesinde beyninizin de can attığı şey olabileceğini ortaya koydu.Nutritional Neuroscience'da yayınlanan çalışmaya 18 ila 75 yaşları arasında 79 katılımcı katılmıştır. Katılımcılara deneme süresince farklı noktalarda bilişsel fonksiyonları değerlendiren testler uygulanmıştır. Bulgular, yumurta yemenin ve bunun sonucunda yumurta proteini hidrolizatı NWT-03'ün, psikomotor uyanıklık testi söz konusu olduğunda katılımcıların iyileşmesine yardımcı olmadığı görülürken, anti-cue reaksiyon süresi testi sırasında daha iyi performansla ilişkili olduğunu gösterdi. Kiran Campbell, RD, "Bu çok ilginç bir çalışma çünkü yumurtanın faydalı kimyasal yapısını ve yumurta proteininin parçalanmasından kaynaklanan yumurta proteini hidrolizatının sağlığa nasıl faydalı olabileceğini daha derinlemesine inceliyor" diyor. "NWT-03 hidrolizat bileşeninin, yürütme işlevi alanında bilişsel işlevi iyileştirme yeteneğine sahip olduğunu belirledi. Yürütücü işlev alanı, diğer beyin işlevlerinin yanı sıra kişinin kendini düzenlemesinden, yaratıcılığından, dikkat süresinden, akıl yürütmesinden, çalışma belleğinden, engelleyici kontrolünden ve zihinsel esnekliğinden sorumludur."