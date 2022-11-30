SAĞLIK
30 Kasım 2022 - 11:17

Hergün 1 yumurtanın vücuda faydalarına inanamayacaksınız

Eğer beslenme alışkanlığınızda yoksa yemiyorsanız her gün yumurta yemeye başlamak istemeniz için çeşitli nedenler vardır. Enflamasyonu azaltabilir, kas yapmanıza yardımcı olabilir ve bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir. Yakın zamanda yapılan bir araştırma göre...

SAĞLIK
30 Kasım 2022 - 11:17
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Hergün 1 yumurtanın vücuda faydalarına inanamayacaksınız


Eğer beslenme alışkanlığınızda yoksa yemiyorsanız her gün yumurta yemeye başlamak istemeniz için çeşitli nedenler vardır. Enflamasyonu azaltabilir, kas yapmanıza yardımcı olabilir ve bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, yumurtanın vücudunuza sağladığı faydaların yanı sıra, bilişsel işlevi geliştirebilmesi sayesinde beyninizin de can attığı şey olabileceğini ortaya koydu.

yumurta



Yapılan yeni çalışmaya göre;

Nutritional Neuroscience'da yayınlanan çalışmaya 18 ila 75 yaşları arasında 79 katılımcı katılmıştır. Katılımcılara deneme süresince farklı noktalarda bilişsel fonksiyonları değerlendiren testler uygulanmıştır.

Bulgular, yumurta yemenin ve bunun sonucunda yumurta proteini hidrolizatı NWT-03'ün, psikomotor uyanıklık testi söz konusu olduğunda katılımcıların iyileşmesine yardımcı olmadığı görülürken, anti-cue reaksiyon süresi testi sırasında daha iyi performansla ilişkili olduğunu gösterdi.

Kiran Campbell, RD, "Bu çok ilginç bir çalışma çünkü yumurtanın faydalı kimyasal yapısını ve yumurta proteininin parçalanmasından kaynaklanan yumurta proteini hidrolizatının sağlığa nasıl faydalı olabileceğini daha derinlemesine inceliyor" diyor. "NWT-03 hidrolizat bileşeninin, yürütme işlevi alanında bilişsel işlevi iyileştirme yeteneğine sahip olduğunu belirledi. Yürütücü işlev alanı, diğer beyin işlevlerinin yanı sıra kişinin kendini düzenlemesinden, yaratıcılığından, dikkat süresinden, akıl yürütmesinden, çalışma belleğinden, engelleyici kontrolünden ve zihinsel esnekliğinden sorumludur."

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
İlginizi Çekebilir
8 B Vitaminini birlikte alırsanız ne olur sonuca inanamayacaksınız
8 B Vitaminini birlikte alırsanız ne olur sonuca inanamayacaksınız
Ölümsüzlük İksiri bulundu: Amaranth
Ölümsüzlük İksiri bulundu: Amaranth
ABD'de tuvalet kapakları neden at nalı şeklinde biliyor musunuz?
ABD'de tuvalet kapakları neden at nalı şeklinde biliyor musunuz?
Akdeniz Diyeti göbek yağlarından kurtarıyor
Akdeniz Diyeti göbek yağlarından kurtarıyor
Kahverengi mi beyaz mi: Hangisi sağlığınız için daha iyi?
Kahverengi mi beyaz mi: Hangisi sağlığınız için daha iyi?
Yiyecekleri daha sağlıklı tüketmenin yolları
Yiyecekleri daha sağlıklı tüketmenin yolları
Son Haberler
Besin değeri yüksek meyhane pilavı sofraların gözdesi oldu! Hiç böyle lezzetli meyhane pilavı görülmedi
Besin değeri yüksek meyhane pilavı sofraların gözdesi oldu! Hiç...
8 B Vitaminini birlikte alırsanız ne olur sonuca inanamayacaksınız
8 B Vitaminini birlikte alırsanız ne olur sonuca inanamayacaksınız
Ölümsüzlük İksiri bulundu: Amaranth
Ölümsüzlük İksiri bulundu: Amaranth
Ali Baba'nın sahibi Jack Ma Tokyo'da saklanıyor
Ali Baba'nın sahibi Jack Ma Tokyo'da saklanıyor
ABD'de tuvalet kapakları neden at nalı şeklinde biliyor musunuz?
ABD'de tuvalet kapakları neden at nalı şeklinde biliyor musunuz?
Akdeniz Diyeti göbek yağlarından kurtarıyor
Akdeniz Diyeti göbek yağlarından kurtarıyor
Somali'ye düşen göktaşında iki yeni mineral keşfedildi
Somali'ye düşen göktaşında iki yeni mineral keşfedildi
Karnabaharı daha önce hiç böyle görmediniz! Karnabahar sevmeyenler bile bayılacak! Lezzetli pratik beşamel soslu karnabahar tarifi
Karnabaharı daha önce hiç böyle görmediniz! Karnabahar sevmeyenler...
Merakla beklenen mücadeleyi ABD kazandı
Merakla beklenen mücadeleyi ABD kazandı
Balık seveler buraya! Hamsi Kuşu’nu bir yiyen pişman bir de yemeyen! MasterChef Türkiye Hamsi Kuşu tarifi
Balık seveler buraya! Hamsi Kuşu’nu bir yiyen pişman bir de yemeyen!...
Metrelerce uzayan kuymak tarifi! Kimse bu kadarını yapamaz! Bu kuymak herkesi kendine hayran bıraktı
Metrelerce uzayan kuymak tarifi! Kimse bu kadarını yapamaz! Bu kuymak...
Kaşık kaşık yiyeceğiniz salata tarifi geldi! Erişte ve nohutlu salata her sofrada yer alacak! Pratik ve lezzetli erişteli nohutlu salata tarifi
Kaşık kaşık yiyeceğiniz salata tarifi geldi! Erişte ve nohutlu salata...
Pelin Karahan’dan sert sözler! “Çocukları bile çok faklı” diyen Karahan’ın estetik yorumu bazı kişileri kızdıracak
Pelin Karahan’dan sert sözler! “Çocukları bile çok faklı” diyen...
Çok Güzel Hareketler’in sevilen oyuncusu değişimiyle herkesi şaşırttı! Değişimine servet harcadı! O eski halinden eser yok
Çok Güzel Hareketler’in sevilen oyuncusu değişimiyle herkesi şaşırttı!...
Yalı Çapkını'nın Ferit'i bu sefer sesiyle şaşırttı! O söyledi dinleyenler mest oldu! Efsane şarkıyı bir de Mert Ramazan Demir'in sesinden dinleyin
Yalı Çapkını'nın Ferit'i bu sefer sesiyle şaşırttı! O söyledi...