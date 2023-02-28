Herkes açıklama bekliyordu! Gibi yeni sezonunun yayın tarihi netleşti!

Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de yayınlanan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Gibi dizisi, 4. sezon çekimlerini tamamladı. Dizinin hayranları, uzun bir süredir ne zaman yeni sezonun yayınlanacağını merak ediyorlardı. Sonunda, yapımcılar tarafından açıklanan bilgiye göre, dizinin 4. sezonu yakın bir zamanda izleyicilerle buluşacak.
Gibi Dizisi 4. Sezon Yayın Tarihi Açıklandı: Hayranlar Ne Zaman Diziye Kavuşabilecekler?
Exxen'in sevilen yapımlarından biri olan Gibi dizisi, Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit'in senaristliğinde izleyicilerin beğenisine sunuldu. Dizi, her bölümüyle büyük bir hayran kitlesine ulaşarak adından sıkça söz ettiriyor. Dizinin hayranları, merakla "Gibi'nin yeni sezonu ne zaman yayınlanacak?" diye sormuştu. Artık beklenen yanıt geldi ve hayranlar, yeni sezonun yakın zamanda izleyicilerle buluşacağı müjdesini aldılar.
GİBİ YENİ SEZON NE ZAMAN?
Exxen'in popüler dizisi Gibi'nin yeni sezonu için heyecan dorukta! Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit'in senaristliğini üstlendiği ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizi, 10 bölümden oluşan 4. sezonunun çekimlerini tamamladı. Gibi hayranları, "Gibi yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabını merak ediyordu ve nihayet beklenen haber
geldi. Eğer bir aksilik olmazsa, Gibi'nin 4. sezonu mart ayının sonunda seyirciyle buluşacak.