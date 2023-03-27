Herkes aynı anda hasta olmaya hazırlansın! O iller için korkutan uyarı: Tamamen değişiyor







HASTALIKLAR ARTIYOR







İnsanlar hava sıcaklıklarını merakla araştırırken ortada dolaşan hastalığın sebebini de merak ediyor. Peki hava sıcaklıkları nasıl seyredecek? Hangi illerde hastalıklar artış gösterecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Hava durumlarının bir süredir mevsim normallerinin üstünde ilerlemesi ve yağış olmaması insanları endişeye sürüklemeye devam ediyor. Yapılan açıklamalara göre İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 37 seviyesinde kaldı. Geçtiğimiz sene aynı zamanlarda barajların doluluk oranının yüzde 89 olması da insanları korkuya sürükledi.Edinilen bilgilere göre İstanbul için yeni hafta hastalık haftası olacak. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası sebebiyle insanlar bir anda hasta olmaya başlayacak. Sıcaklıkların düşüşü ile insanların kendilerine dikkat etmesi gerekiyor. Ankara ili için de tekrar kış hazırlıklarına başlanması gerektiği vurgulandı. Hava sıcaklıkları beklenmedik şekilde düşüşe geçecek ve Ankara'da Çarşamba ve Perşembe günü kar yağışı yaşanacak. Özellikle gece saatlerinde sıcaklıkların sıfır altına inmesiyle birlikte don riskinin de artış göstereceği ve önlem alınması gerektiği ile ilgili uyarı yapıldı.