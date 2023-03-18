Finans
18 Mart 2023 - 23:00

Herkes bu cevabın peşinde! İslam Memiş Nisan ayında gram altın kaç TL olacak açıkladı: Uyarıları da sıraladı

Alın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Herkesin merak ettiği soruyu giderecek cevaplar veren Memiş, gram altın fiyatının da ne kadar olacağının sinyalini verdi. İşte detaylar...

Finans
18 Mart 2023 - 23:00
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Herkes bu cevabın peşinde! İslam Memiş Nisan ayında gram altın kaç TL olacak açıkladı: Uyarıları da sıraladı
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Alın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Herkesin merak ettiği soruyu giderecek cevaplar veren Memiş, gram altın fiyatının da ne kadar olacağının sinyalini verdi. İşte detaylar...

ALTIN FİYATLARININ ÖNÜ AÇILACAK

islam memiş



Altın fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan İslam Memiş, Amerika'nın açıklanan enflasyon verisinin, altın fiyatları üzerinde etkili olacağını vurguladı. Öte yandan 22 Mart tarihinde FED, faiz kararını açıklayacağını ve 25 baz puanlık bir faiz artırımının da söz konusu olabileceğini söyledi. FED'in faiz indirimiyle birlikte altın fiyatlarının da önünün açılacağına değindi. 

ELİNDE ALTINI OLANLAR DİKKAT ETMELİ 

gram altın

Altın yatırımında bulunan vatandaşların yaz ayını beklemesi gerektiğini söyleyen Memiş, altın almak isteyenlerin bu hafta ile önümüzdeki haftanın son bir fırsat olabileceğine dikkat çekti. 

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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