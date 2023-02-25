Dizi
25 Şubat 2023 - 09:45

Herkes bu diziyi bekliyordu! Benim Adım Farah o tarihte ekranda olacak: Kadrosunda kim yok ki!

FOX TV ekranlarının yeni başlayacak dizisi Adım Farah başlamadan ses getirmeye başladı. Dizinin başrollerinde başarılı isimlerin yer aldığı Adım Farah ne zaman yayınlanacağı yapım tarafından açıklandı. Adım Farah dizisine ilişkin merak edilenler haberimizde yer almaktadır.

Dizi
25 Şubat 2023 - 09:45
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Herkes bu diziyi bekliyordu! Benim Adım Farah o tarihte ekranda olacak: Kadrosunda kim yok ki!
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Yeni sezona iddialı giriş yapması beklenen Adım Farah dizisinin izleyici karşısına ne zaman geçeceği araştırma konusu oldu. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan dizinin oyuncularının kimler olduğu merak konusu olurken aynı zamanda işlenecek konu ise merak uyandırdı. Adım Farah dizisi başlama tarihi ve konusuna ilişkin tüm detaylar...

ADIM FARAH DİZİ KONUSU NEDİR?

Dizinin başrol karakteri olan Farah, ülkesinden kaçmak zorunda kalırken oğluyla beraber hayatta kalma mücadelesi veriyor. İstenmeyen cinayete şahit olmasıyla beraber Tahir Lekesiz ile tanışarak hayatı resmen farklılaşıyor. Farah ve Tahir arasında ki hikaye diziye konu alınır.

ADIM FARAH OYUNCU KADROSU



-Demet Özdemir

- Engin Akyürek

- Fırat Tanış

- Senan Kara

- Oktay Çubuk

- Lale Başar

- Ali Sürmeli

- Mustafa Avkıran

Adım Farah dizisi

ADIM FARAH NE ZAMAN BAŞLIYOR?

FOX TV ekranlarının yeni dizisi olan Adım Farah'ın ilk bölüm fragmanı yayınlandı. İlk bölüm tanıtımıyla beğenileri toplayan Adım Farah 1 Mart 2023 tarihinde ekranlarda yer alacak.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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