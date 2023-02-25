Herkes bu diziyi bekliyordu! Benim Adım Farah o tarihte ekranda olacak: Kadrosunda kim yok ki!







ADIM FARAH DİZİ KONUSU NEDİR?

ADIM FARAH OYUNCU KADROSU







ADIM FARAH NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni sezona iddialı giriş yapması beklenen Adım Farah dizisinin izleyici karşısına ne zaman geçeceği araştırma konusu oldu. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan dizinin oyuncularının kimler olduğu merak konusu olurken aynı zamanda işlenecek konu ise merak uyandırdı. Adım Farah dizisi başlama tarihi ve konusuna ilişkin tüm detaylar...Dizinin başrol karakteri olan Farah, ülkesinden kaçmak zorunda kalırken oğluyla beraber hayatta kalma mücadelesi veriyor. İstenmeyen cinayete şahit olmasıyla beraber Tahir Lekesiz ile tanışarak hayatı resmen farklılaşıyor. Farah ve Tahir arasında ki hikaye diziye konu alınır.-Demet Özdemir - Engin Akyürek - Fırat Tanış - Senan Kara - Oktay Çubuk - Lale Başar - Ali Sürmeli - Mustafa AvkıranFOX TV ekranlarının yeni dizisi olan Adım Farah'ın ilk bölüm fragmanı yayınlandı. İlk bölüm tanıtımıyla beğenileri toplayan Adım Farah 1 Mart 2023 tarihinde ekranlarda yer alacak.