Herkes bunu bekliyordu! TOGG o tarihte alıcılara teslim edilecek: Başvuru rekorları kırılmıştı!













28 MART'TA ÇEKİLİŞ YAPILACAK

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, üretim hattı görüntülerini paylaştı ve ekledi: 'Ay sonundan itibaren teslimatlara başlıyoruz' dedi. TOGG ile yerli otomobil hayali gerçekleşti. TOGG T10X modeli halk ile buluşmak için gün sayıyor.TOGG'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "24 saatte alınan 22 bin 150 adet T10X ön siparişinin ardından Anında Togg Teknoloji Kampüsü. Ay sonunda sevkiyata başlıyoruz. Teşekkürler Türkiye!" söylendi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yerli Togg otomobili için 24 saatte 17 milyon 275 adet sipariş alındığını açıkladı. TOGG'un açıklamasına göre 2023 yılında kullanıcılara ulaşacak olan 12 bin adet T10X ön siparişini belirleyecek olan çekiliş 27 Mart'a kadar devam edecek.Görevi yerine getirenler, özet sayfasındaki bilgileri gözden geçirir ve son bir kontrol yapar. Ön sipariş sözleşmesini doğrulayıp kabul edenler ödeme aşamasına geçeceklerdir. 28 Mart 2023 tarihinde noter huzurunda çekiliş yapılacaktır.