Herkes bunu merak ediyor! Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Geç olmadan hemen öğrenin: Sorgulama ekranı açıldı

Yeni İnşaatlar Tamamen Güvenli Değil...





Nereye ve Nasıl Başvurulur?





Hasarlı Olursa?

Su ve Elektrik Kapatılır...

Riske Rağmen Aynı Binada Yaşamaya Devam Etmek...

Değerlendirmenin Maliyeti Nedir?





Ne Tür Yardımlar Sunuluyor?

Türkiye'yi sarsan son depremlerin ardından birçok vatandaş evlerinin yapısal bütünlüğü konusunda endişe duymaktadır. Bu endişelerin giderilmesinde ise en önemli adım, kuşkusuz mülkün risk değerlendirmesinin yapılması. Evleri hasar görenler için kamunun sağlayabileceği krediler, kira sübvansiyonları, öğrenim yardımı ve KDV indirimleri dahil olmak üzere beş farklı destek türü bulunuyor. Bir mülkün depreme dayanıklı olup olmadığını belirlemek için vatandaşların depreme dayanıklılık raporu almaları büyük önem taşıyor. Dikkate alınması gereken bazı önemli faktörler arasında mülkün üzerine inşa edildiği zeminin sağlamlığının yanı sıra bölgeden geçen büyük fay hatlarının olup olmadığı da yer alıyor.Uzmanların, başta İstanbul olmak üzere birçok kentte vatandaşları olası depremlere karşı önlem almaları ve hazırlık yapmaları konusunda uyardığını belirtmek gerekir. Kahramanmaraş ve çevresindeki bölgelerde milyonlarca insanın kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için seferber olmasıyla birlikte, ev sahiplerinin mülklerinin mümkün olduğunca güvenli ve emniyetli olduğundan emin olmaları her zamankinden daha fazla önem taşıyor.Tüm mülk sahiplerinin, özellikle de 2000 yılından önce inşa edilenlerin, harekete geçmeleri ve binaları için bir risk değerlendirmesi yapmaları önemli. 1999 Marmara depremi, Türkiye'de inşaat sektörü için bir dönüm noktası oldu. Bu durum, deprem yönetmelikleri, yapı denetim yasaları ve yapı malzemesi standartlarının yürürlüğe girmesini sağladı. Eğer bir bina projesiz ve ruhsatsız inşa edilmişse, hazır beton kullanılmamışsa, kolon ve kirişlerinde çatlaklar varsa, bodrum katında rutubet varsa, kolon demirlerinde paslanma varsa veya betonunda deniz kabuğu varsa risk altındadır. Ayrıca, dere yatağında veya sette bulunan binalar da tehlikeye açıktır. Bu nedenle, mülk sahipleri sorumluluk almalı ve kapsamlı bir risk değerlendirmesi yaparak binalarının güvenli ve emniyetli olmasını sağlamalıdır. Bunu yapmak, depremlerin yarattığı riskleri azaltmaya ve bina sakinlerinin can ve mal güvenliğini korumaya yardımcı olabilir.Tüm bunların yanı sıra Mara depremi bize dehşet verici bir görüntü sundu. Yönetmelikten sonra yapılan bir iki yıllık binalar bile yıkıldı. Dolayısıyla 1999 öncesinde önemli bir risk var ama o yıldan sonra hiçbir sorun olmayacak diye bir şey yok. Binanızda bir çatlak varsa, önceden düşünmeden bir satın alma yaptıysanız veya yapıyı kurumsal bir inşaat şirketi yerine yeni, küçük ölçekli bir müteahhit inşa ettiyse bir risk değerlendirmesi yaptırmanız yararlı olacaktır.Bina güvenliği hakkında bilgi edinmek için iki seçeneğiniz var. İlk seçenek risk analizidir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar sizin için tehlikeli bina analizi yapabilir. Bakanlığın internet sitesinde lisans sahibi kurumların listesini görebilirsiniz. Tek bir hak sahibi risk tespiti sürecini başlatabilir. Maliklerden biri bir dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi ve tapu durum belgesi ile bu kurum ve kuruluşlara başvurabilir. Tespiti yapan kurum, denetimler sonucunda tehlikeli olduğu tespit edilen yapıları Bakanlık İl Müdürlüğüne bildirir.Binanızın risk teşkil ettiği tespit edilirse tapuya şerh düşülür ve size tebligat yapılır. Bu tebligatta riskli yapının bulunduğu müdürlüğe dilekçe verilerek riskli yapıya itiraz edilebilir. Aksi takdirde tebligat tarihinden itibaren en az 60 gün olarak belirlenen süre içerisinde binanın yıkılması gerekiyor. Tebligattan sonra veya itiraz durumunda, itiraz sürecinin sonuçlanmasıyla birlikte 60 günlük süre işlemeye başlar. Güvensiz yapının sahipleri tarafından sökülmemesi halinde yapının idari makamlar tarafından yıkılacağı belirtilerek 30 günden az olmamak üzere ek bir süre verilir.Bu sürenin sonunda tehlikeli binalara, sahipleri yıkmamışsa, elektrik, su ve doğal gaz verilmeyecek ve bu hizmetler askıya alınacaktır. İdare, yerel makamların kolluk kuvvetlerinin yardımıyla tehlikeli yapılardan kişilerin ve malların tahliyesini ve tehlikeli binaların yıkımını gerçekleştirir. Bakanlık veya il müdürlükleri yıkılması mümkün olmayan binaları yıkar veya yıktırır. Malikler, mülkiyet payları oranında harcamaları üstlenirler.En zorlu aşama bu aşamadır. Türkiye'de kat karşılığı inşaat biçimi öncelikle yeniden yapılanma için kullanılıyor. Yani vatandaş bir işletme seçiyor ve pazarlık süreci başlıyor. Hak sahiplerine verilen pay düşüldükten sonra kalan kısım şirket tarafından satılarak işin bedeli ödeniyor. Bu katkı yetersiz kalırsa vatandaş borçlanıyor. Konutu dönüştürülmek istenen ev sahibi genellikle bu borcu üstlenmeyi reddediyor. Bazı durumlarda finansal kısıtlamalar, bazı durumlarda ise riskten çekinme onları dönüşüm sürecinden uzak tutuyor. Binanın yıkım kararı alınmaması halinde ise vatandaş riske rağmen yaşamaya devam ediyor. Bu nedenle uzmanlara göre Türkiye'de kentsel dönüşüm için yeni modeller oluşturulması gerekiyor.Yetkililer, birçok bölgede, felaketin ardından risk değerlendirmesi talepleri arttı. Konu ile ilgili görüştükleri işletmelerin, telefonların iki üç gündür hiç durmadan çaldığı bilgisini verdi. Bu alanda belirlenmiş bir maliyet listesi yok. Görüşülen, bakanlık onaylı bir kuruluşa göre ilk 10 kat için fiyat 10.000 lira. Başka bir işletme ise 14 katta 60 konutluk bir yapı için 75.000 TL fiyat verdi. Yetkili, kat sayısı arttıkça istatistiklerin de yükseldiğini belirtti ve şunları ekledi: "Yenilenecek bir binanın sadece zeminine ve bodrumuna bakıyoruz ve maliyeti 6.500 TL. Buna karşılık yüksek katlı bir yapının her katından karot örnekleri alıyoruz. Bunun sonucunda fiyat yükseliyor." Felaketin merkezindeki on ilde halen karadan ve havadan hasar tespit çalışmaları yapılıyor. "e-Devlet" ya da "hasartespit.csb.gov.tr" üzerinden vatandaşlar adres ve TC kimlik numaralarını girerek evlerinin hasar durumunu görüntüleyebiliyor.Evleri tadilattan geçenler için kamu sektörünün yardım programları;2022 yılında, evleri yenilenecek konut sakinleri için azami kredi miktarında ve faiz sübvansiyonunda iki artış yapılmıştır. En son revizyon, işyeri inşaat kredileri ve konut inşaatı ve satın alımı için kredi miktarlarını 400 bin liradan 600 bin liraya yükseltti. Evlerini yıkmak yerine iyileştirmeyi tercih eden bireyler için konut iyileştirme kredi tutarı 160 bin liradan 240 bin liraya yükseltildi. Ayrıca faiz desteği de 400 baz puandan 600 baz puana yükseltildi. Böylece Bakanlık tarafından konut ve güçlendirme kredileri için sağlanan faiz desteği aylık 0,50 puana yükselmiştir. Başka bir deyişle, bir kişi aylık yüzde 1,5 faizli bir dönüşüm kredisi kullandığında devlet maliyetin yüzde 0,50'sini ödeyecektir. Düzenlemeden önce, bir hak sahibinin faizli kredilerden toplam yararlanma hakkı 2 milyon Türk Lirası ile sınırlıydı; şimdi bu eşik 3 milyona yükseltildi.Risk altındaki binalarda, bina sahiplerine aylık kira desteğine ek olarak kiracılara toplu kira yardımı yapılmaktadır. Kira yardımı illere göre 1.000 ila 1.500 lira arasında değişmektedir. Yardım, tehlikeli yerlerde 48 aya kadar, risk teşkil eden binalarda ise 18 aya kadar verilmektedir. Buna karşılık, kiracılar 2.000 ila 3.000 lira arasında destek almaya hak kazanmaktadır.Tehlikeli mülklerin iyileştirilmesinde tapu, noter ve damga vergisi gibi harçlardan feragat edilir.Ev sahipleri, müteahhitle kat karşılığı fiyat pazarlığı yapmadan kendi evlerini onarırlarsa, %18 yerine %1 KDV ödeyeceklerdir.