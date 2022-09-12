SİYASET
12 Eylül 2022 - 09:23

Herkes bunu merak ediyor! Mansur Yavaş aday olacak mı? Ankara kulislerinin yakın takipçisi gazeteci o soruya cevap verdi!

2023 seçimlerine az bir süre kala kimlerin aday olacağı da merak konusu oldu. 2023 seçimlerinde Mansur Yavaş'ın aday olup olmayacağı ise en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…

SİYASET
12 Eylül 2022 - 09:23
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Herkes bunu merak ediyor! Mansur Yavaş aday olacak mı? Ankara kulislerinin yakın takipçisi gazeteci o soruya cevap verdi!


2023 yılında gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde millet ittifakından aday olarak gösterilecek olan isim merak ediliyor. Ankara kulislerine yakın olan ünlü gazeteci Sedat Bozkurt merak edilen konu hakkındaki detayları paylaştı. Dikkat çeken yazısında Mansur Yavaş'ın duruşunun çok net olduğunu ifade eden gazeteci Bozkurt, 2023 seçimlerinde Mansur Yavaş'ın aday olup olmayacağını açıkladı. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…

2023 seçimleri adayları kimler olacak?

2023 yılına çok az bir süre kalırken gerçekleştirilecek olan genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak yeni isimler merak ediliyor.



Geçtiğimiz aylar içerisinde cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendi adaylarını açıkladı. Millet İttifakı’ndan çıkacak isim ise merakla bekleniyor.

2023 adayları kimler olacak

Kısa Dalga'da yayımlanan bir yazısında dikkat çeken açıklamalarda bulunan gazeteci Sedat Bozkurt, 2023 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak isim hakkında bir iddia ortaya attı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olup olmayacağı tartışmaları devam ederken gazeteci Bozkurt, 2023 seçimlerinde Mansur Yavaş'ın aday olacağını söyledi.

Millet ittifakı ve Cumhur ittifakı hakkında sözler sarf eden Bozkurt, "Cumhur İttifakı'nda sonuçta kararları 2 kişi alıyor ve uygulanıyor, yanlış bile olsa kimse itiraz etmiyor" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş aday mı oluyor?

2023 seçimleri için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isimleri sık sık gündemde yer alıyor. Adaylık için öne çıkan iki isim hakkında açıklamalarda bulunan Bozkurt, Mansur Yavaş üzerinde daha fazla spekülasyon yapıldığını ifade etti. Bozkurt, Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu ya da Akşener’den bağımsız olarak bir girişimde bulunmayacağını söyledi.

Mansur Yavaş hakkında yapılan yorumlara ve ileri sürülen iddialara yanıt vermemesinin söylentilerin doğru olduğunu göstermediğini söyleyen Bozkurt, Yavaş'ın polemikleri girmek istemediğini söyledi. Mansur Yavaş için belirlenen pozisyonu çok net olduğunu vurgulayan Bozkurt, Ekrem İmamoğlu içinde farklı bir durumun olmayacağını dile getirdi. 

EDİTOR
Hilal Nas
Hilal Nas
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