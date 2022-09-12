Herkes bunu merak ediyor! Mansur Yavaş aday olacak mı? Ankara kulislerinin yakın takipçisi gazeteci o soruya cevap verdi!

2023 yılında gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde millet ittifakından aday olarak gösterilecek olan isim merak ediliyor. Ankara kulislerine yakın olan ünlü gazeteci Sedat Bozkurt merak edilen konu hakkındaki detayları paylaştı. Dikkat çeken yazısında Mansur Yavaş'ın duruşunun çok net olduğunu ifade eden gazeteci Bozkurt, 2023 seçimlerinde Mansur Yavaş'ın aday olup olmayacağını açıkladı. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…
2023 seçimleri adayları kimler olacak?2023 yılına çok az bir süre kalırken gerçekleştirilecek olan genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak yeni isimler merak ediliyor.
Geçtiğimiz aylar içerisinde cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendi adaylarını açıkladı. Millet İttifakı’ndan çıkacak isim ise merakla bekleniyor.
Kısa Dalga'da yayımlanan bir yazısında dikkat çeken açıklamalarda bulunan gazeteci Sedat Bozkurt, 2023 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak isim hakkında bir iddia ortaya attı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olup olmayacağı tartışmaları devam ederken gazeteci Bozkurt, 2023 seçimlerinde Mansur Yavaş'ın aday olacağını söyledi. Millet ittifakı ve Cumhur ittifakı hakkında sözler sarf eden Bozkurt, "Cumhur İttifakı'nda sonuçta kararları 2 kişi alıyor ve uygulanıyor, yanlış bile olsa kimse itiraz etmiyor" ifadelerini kullandı.