Herkes bunu merak ediyor! Ramazanın ilk orucu o gün tutulacak: İşte ilk sahur tarihi







RAMAZAN AYI İLK ORUÇ GÜNÜ







Ramazan Ayı Mart ayı içinde başlayacak. Ramazan Ayı için ilk sahur gününün ne zaman olduğu ve ilk orucun hangi tarihte tutulacağı insanlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki ilk oruç hangi gün tutulacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.2023 senesi için Ramazan Ayı'nın gelmesine sayılı günler kaldı. Recep Ayı sonrasında Şaban Ayı'nın da bitmesiyle Ramazan Ayı geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan Ayı takvimine göre ilk oruç 23 Mart tarihinde tutulacak. Ramazan Ayı'nın ilk oruç günü Perşembe günü, son oruç günü ise 20 Nisan günü olacak. 20 Nisan günü aynı zamanda arefe günü olacak.Oruç tutmak için İslamın getirdiği ilk şart kişinin aklının başında olması ve ergenlik çağına girmesi olarak biliniyor. Eğer kişinin aklı başında değil ve ergenliğe girmemişse oruç tutmak onun için farz olmuyor. Yani Ramazan Aylarında oruç tutmak için âkil-bâliğ olmak gerekiyor. Ergenlik öncesinde çocukların teşvik edilmesi için ibadet yapmaya yönlendirilse de oruç tutmaları farz olmuyor. Hz. Muhammed 7 yaşına gelen çocuğun 10 yaşına kadar namaza alıştırılması gerektiğini de söylemiştir.