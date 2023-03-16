Herkes bunu merak ediyor! Sandık görevlisi nasıl olunur, sandık görevlisi ücreti nedir? Az önce duyuruldu

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olmasıyla birlikte sandık görevlileri de sandık başlarında yer alacak. Peki sandık görevlisi nasıl olunur? Hangi şartları sağlamak gerekir? Sandık görevlileri ne kadar ücret alacak? İşte tüm soruların cevabı haberimizde...
SANDIK GÖREVLİSİ OLMAK İÇİN NE GEREKLİDİR?
Seçim tarihine az kala vatandaşlar sandık görevlisi olabilmek için aranan şartları ve ne kadar ücret ödeneceğini merak etti. Sandık görevlisi olmak isteyenler ikametgah adreslerine göre ilçe seçim kurullarına başvuruda bulunarak sandık görevlisi olabilir.
SANDIK GÖREVLİSİ OLMANIZ İÇİN GEREKEN KOŞULLAR NELER?
Sandık görevlisi olmak isteyen vatandaşların T.C. vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş olmak ve herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamalıdır.