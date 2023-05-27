Herkes Deniz Seki diyeti olarak biliyor! Sadece bir yöntemle yağlarınızdan kurtulun! 2.5 ayda 22 kiloya son







O ŞARKICI KISA SÜREDE 22 KİLO VERDİ!







Deniz Seki kısa süre içerisinde 22 kilo vererek adeta eridi. Zayıflama sırrını paylaştı. Deniz Seki ne kadar sürede kilo verdi? Deniz Seki'nin formülü ne? Merak edilen detaylar haberimizde.Deniz Seki sadece 2.5 ayda 22 kilo verdi. 36 bedene kadar düşen şarkıcının zayıflama formülü merak konusu oldu. Photoshop iddialarına karşı dayanamayarak formülünü açıkladı. Beslenme alışkanlıklarını komple değiştirdiğini de dile getirdi. ' Artık diyet bozma gibi bir durum söz konusu değil, bu benim yaşam tarzım artık' dedi.Verdiği kilolar ile dikkat çeken şarkıcının paylaşımları yoğun ilgi gördü. Sık sık paylaşım yapan Seki'nin yeni halini görenler şaşırdı. Paylaşımında photoshop yorumlarına karşı 'Photoshop yok ama buz terapisi var.' açıklamasını yaptı. Açıklamanın ardından ünlü isimlerden yorumlar geldi. Gülben Ergen, Gülşah Saraçoğlu, Demet Akalın gibi ünlüler yorum yaptı. Bazı kullanıcılar ise bu duruma şu şekilde yanıt verdi: '' Fotoğrafımı sosyal medyada paylaşmadan önce, Whatsapp grubundan kız arkadaşlarıma yollayıp, 'Fotoğrafıma yorum yazın' demişimdir'' esprisi yaptı. Buz terapisinin ne olduğu ise merak konusu olmuştur. Karın, göbek, kalça, bacakta inatçı olan yağ birikmişlerini kurtarma amacıyla kullanılan bir yöntemdir. -40 dereceye kadar soğutulan buzlar gerekli bölgeye belirli aralıklarla uygulanmaktadır. Yağ hücrelerinin dondurulması ve vücuttan atılmasını sağlayarak zayıflama gerçekleştirilir. Buzları öncelikle ince beze sararak bölgeye beşer dakika aralıklarla 30 dakika uygulamalısınız. Günde bir kez olacak şekilde 12 gün uygulama yapmalısınız. Buzların yağ yakımını ve kan dolaşımı artırdığı bilinmektedir.