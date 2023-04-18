Herkes dolar 25 TL olacak dedi! O ekonomist dolar paraşütsüz çakılacak diyerek tarih verdi!













Ekonomist Necmettin Batırel, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, uzun süredir doların değer kaybedeceğini söylediği ve birçok ekonomistin 24-25 lira seviyelerine çıkacağını tahmin ettiği dolara karşı daha olumlu bir tahminde bulundu. Citi Group'un analizini paylaşan Batırel, doların 17 liraya kadar düşeceğini belirtti. Ayrıca Batırel, Türkiye'nin dış ticaret hacminin 1 trilyon dolara, milli gelirin 2 trilyon dolara ve fert başına gelirin 16 bin dolara çıkacağını, yılda 6 milyon yeni istihdam oluşacağını ve işsizlik oranının %7'ye düşeceğini öngördü. Ayrıca, bütçe disiplininden taviz verilmeyeceğini ve dijital Türk Lirası'nın hayata geçeceğini de sözlerine ekledi. Batırel ayrıca, AK Parti'nin bugüne kadar ne vaat ettiyse harfiyen getirdiğini, büyük bir itibara sahip olduğunu ve Erdoğan'ın varlığının Türkiye için huzur, istikrar, güven, başarı, büyüme, kazanç ve istihdam anlamına geldiğini belirtti.Yabancı kurumlar, Türkiye'de seçim sonrası kur ve faizlerdeki olası değişimlere ilişkin değerlendirmelerine devam ediyor. Citibank'ın son raporuna göre, Cumhur İttifakı'nın zaferiyle birlikte risk primindeki toparlanmanın etkisiyle Türk Lirası %12 değer kazanacak ve 12 ay içinde Türkiye'ye 45-50 milyar dolarlık portföy girişi yaşanacak. Banka, dolar/TL'nin 1 yıl içinde 17.00 seviyesine ineceğini öngörüyor. Citi ekonomistleri, para politikasındaki normalleşme sürecinde faiz artırımlarının hızı ve büyüklüğünün büyük ilgi çektiğine dikkat çekerek, mevcut durumda 3. ve 4. çeyrek için politika faizi tahminlerinin sırasıyla yüzde 25,5 ve yüzde 27 seviyelerinde olduğunu ifade ediyorlar.