Herkes görüyor, kimse bilmiyordu! Yumurtanın üzerindeki rakamlar meğer bize bunu anlatıyormuş!







YUMURTANIN ÜZERİNDE YAZAN KODLARIN SIRRI ORTAYA ÇIKTI: YUMURTANIN ÜZERİNDEKİ 0, 1, 2, 3 RAKAMLARI SİZE NEYİ SÖYLÜYOR? İŞTE O KODLARDAKI GİZLİ ÖZELLİK







Yumurtaların üzerinde kodlar bulunması zorunlu hale getirilmiştir ve bu nedenle kodsuz bir şekilde yumurta satmak yasaktır. 2017 yılının sonlarında alınan bir kararla, yumurta yetiştiricileri, "yetiştirme metodu kodunu" yumurtaların üzerine basmak zorundadırlar. Bu kodlar, yumurtanın yetiştiriciliği ve kalitesi hakkında önemli bilgiler içermektedir ve ilk bakışta anlamsız görünen kodlar, aslında oldukça önemlidir. Yumurta üzerindeki kodların anlamlarını merak edenler için, işte bu kodların açıklamaları...Yumurtanın üzerindeki kod 0 ile başlıyorsa, bu organik bir yumurta olduğunu gösterir. Organik yumurtalar, tavuğun yetiştirilmesi ve kullandığı yemin organik olmasından dolayı, hiçbir kimyasal madde içermez ve en sağlıklı yumurtalar arasında yer alır. Bu nedenle, diğer yumurtalara göre daha pahalıdır.Yumurtanın üzerindeki kod 1 ile başlıyorsa, bu gezen tavuk yumurtası olduğunu gösterir. Bu yumurtalar, tavuk çiftliklerinde değil, serbestçe dolaşabilen tavukların yetiştirildiği çiftliklerde yetişir. Bu nedenle, organik yumurtadan sonra en sağlıklı yumurta olarak kabul edilir.Yumurtanın üzerindeki kod 2 ile başlıyorsa, bu tavukların kümeslerde yetiştirildiği yumurta anlamına gelir. Piyasada en yaygın olarak bulunan kodlardan biridir. Ancak, 0 ve 1 kodlarındaki gibi organik veya sağlıklı yemlerle beslendiğini söylemek mümkün değildir.Yumurtanın üzerindeki kod 3 ile başlıyorsa, bu kafes tavuğu yumurtasıdır. Bu yumurtalar, tavuk çiftliklerinde fabrikasyon yöntemiyle üretilir. Tavuklar genellikle katkılı yemlerle beslenirler ve Türkiye'de en çok tüketilen ve en ucuz yumurta türüdür.