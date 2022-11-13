MAGAZİN
13 Kasım 2022 - 07:09

Herkes hasta sandı ama gerçek bambaşka çıktı! Para uğruna bunu da yaptı! TikTok'a merak salan Mehmet Ali Erbil Kadıköy'de çıplak ayakla otururken yakalandı

Son dönemde yaptıklarıyla gündem olan Mehmet Ali Erbil yeni bir skandala imza attı. Kadıköy"de çıplak ayakla merdivenlere oturur halde bulunan Erbil, görenleri şaşırttı. İşte, Mehmet Ali Erbil'in skandal görüntüleri...

MAGAZİN
13 Kasım 2022 - 07:09
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Herkes hasta sandı ama gerçek bambaşka çıktı! Para uğruna bunu da yaptı! TikTok'a merak salan Mehmet Ali Erbil Kadıköy'de çıplak ayakla otururken yakalandı


Klibinde birlikte rol aldığı şarkıcı Ere Ronay'ı taciz ve tehdit ettiği iddia edilen ve 8 sene 10 aya kadar hapsi talep edilen Mehmet Ali Erbil, son zamanlarda TikTok'ta çektiği videolarla gündemde. Her hareketi olay olan Erbil şimdi de çıplak ayaklarıyla Kadıköy'de otururken görüldü.

Erbil'i çıplak ayaklarıyla Kadıköy sokaklarında otururken görenler hayrete düştü.

PARA İÇİN BUNU DA YAPTI!



Erbil'i üzerinde pijama ve çıplak ayaklarıyla sokak ortasında görenler "TikTok için daha neler yapacak acaba?" sorusunu sordu. Fakat kimi sosyal medya kullanıcıları da görüntülerdeki kişinin Erbil olmadığını ona çok benzeyen biri olduğunu söyleyerek Erbil'i savundu.

 mehmet ali erbil merdivende oturduğu görüntüler

AÇIKLAMA GELDİ!

Skandal görüntülerin ardından sosyal medya hesabından yeni bir karesini paylaşan Erbil, sağlık durumunda bir sıkıntı olmadığını ve sette çalıştığını söyledi.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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