Herkes iPhone 15'in çıkacağı günü beklerken flaş karar! Kamera bilgisi sızdırıldı: Yeni iPhone böyle görünecek







IPHONE 15 İÇİN YENİ İDDİA! KAMERA DİZİLİM TASARIMI DEĞİŞEBİLİR







Apple'ın iPhone 11 ve iPhone 11 Pro'dan bu yana kullandığı üçgen veya çapraz çizgi kameralarla mevcut yuvarlak kare kamera tasarımının iPhone 14 serisi ile dördüncü kez kullanılması, iPhone'un tasarımının beğeni topladığını gösteriyor. Ancak, Apple'ın önceki iPhone tasarımındaki gibi, yeni iPhone'un görünümünün nasıl değiştirileceği merak konusu olabilir.Sızıntı, ShrimpApplePro'nun ne tür bir kamera değişikliği beklediği konusunda fikir vermiyor. Mevcut çarpma stilinde düzenlemeler yapılması veya son dönem iPhone modellerindeki gibi bir çıkıntının büyümesi mümkün olabilir. Ancak Apple, daha radikal bir tasarımla bizi şaşırtabilir. Telefonun arkasında tek tek veya dikey olarak yerleştirilmiş kameraları görebiliriz, Samsung Galaxy S23 serisi gibi. Veya Apple, iPhone XS'in popüler hap şeklindeki kamera çıkıntısını geri getirebilir.Apple'ın bir sonraki iPhone modelinde kamera tasarımında büyük bir değişiklik olması bekleniyor. Önceki sızıntılar, iPhone 15'in arka kısmının yan raylara doğru kıvrılabileceğini, Lightning bağlantısının USB-C'ye değişebileceğini, Dynamic Islands'in tüm modellerde olacağını ve çentikten tamamen kurtulunabileceğini gösteriyor. Ayrıca katı hal düğmeleri, titanyum yan korkuluklar ve yeni bir iPhone 15 Ultra modeli gibi diğer değişikliklerin olduğu da söyleniyor. Apple, iPhone 15 ve iPhone 15 Pro'nun resmi ayrıntılarını Eylül ayına kadar beklemesi çok olası ve iPhone serisi, 2007'de piyasaya sürülen ve iOS işletim sistemi ile çalışan, App Store'a erişim sağlayan, 5G bağlantısı, geliştirilmiş kameralar ve güçlü işlemcilerle donatılmış bir akıllı telefondur.