Herkes merak ediyordu! Mercedes'in arkasındaki harflerin anlamı bakın neymiş: Herkes şaştı kaldı

MERCEDES-BENZ OTOMOBİLLERİNİN İSİMLENDİRME STRATEJİSİ: HARFLERİN GİZEMİ AÇIĞA ÇIKARILIYOR







MERCEDES-BENZ OTOMOBİLLERİ NEYE GÖRE İSİMLENDİRİR?

MERCEDES-BENZ NEDİR?

Mercedes-Benz lüks, şık ve sağlam araba üretme noktasında rüştünü yıllar öncesinden ispatladı.Bugün sokağa çıkıp bir araştırma yapsak, toplumun ciddi bir bölümü Mercedes-Benz otomobil satın almak istediğini söyler. Alman otomotiv devi, lüks, şık ve sağlam araba üretme noktasında rüştünü yıllar öncelerden ispatlamıştır. Hangi Mercedes-Benz modeli sizin için en uygun? CLA, GLB ve EQS gibi garip garip isimlerin nereden geldiği ve firmanın bu isimlendirme stratejisinin ardında yatan mantığa dair birçok önemli detay var.Mercedes-Benz, A ve B Serisinde aracın gövde tipine atıfta bulunmaktadır. C, D, E, S, G, V ve X Serisi otomobiller ise daha çok üretim amacını temsil eden kelimelerden türetilmiştir. Bazen tek bir harften sonra rakamlar görülür; bazen CL, SL veya GL gibi iki harf bulunurken kimi zaman ise EQS gibi üç harften sonra rakamlar başlar. İşte bu harflerin nasıl dizildiği Mercedes-Benz tarafından özel olarak belirlenmiştir. Mercedes-Benz, içten yanmalı motorlu modellerinde ikinci harf olarak L kullanmaktadır. L harfi, hafif anlamına gelen Almanca leicht, İngilizce lightweight kelimesinden türetilmiştir. G serisi arazi araçları ile C serisindeki dört kapılı coupe araçlarında kullanılmaktadır. Mercedes-Benz'in elektrikli otomobilleri için Electric Intelligence by Mercedes-Benz isimli bir marka kurdu ve bu marka adının kısaltmasını da EQ olarak belirledi. EQ, aracın boyutlarını anlamınızı sağlar. GLS ile GLA'yı görüyorsunuz. GLA, GLS'den çok daha küçük bir yapıya sahip. Mercedes-Benz'in bu eki, A, B, C, D, E, S, G, V ve X Serisi otomobillerinde kullanmaktadır. Araçların büyüklük sıralaması ise A < B < C < E < S şeklindedir. Son olarak Mercedes-Benz'in EQ isminden vazgeçtiği iddiaları da ortaya atılmaya başlandı. 2024 yılı itibarıyla elektrikli otomobillerinde EQ takısını kullanmayı bırakacağı iddia ediliyor. Bu durumda modellerde kullanılacak yeni isimlendirme stratejisi ne olacak? Bunu ancak gelecekte göreceğiz.Mercedes Benz, 1886 yılında Karl Benz ve Gottlieb Daimler tarafından kurulan Alman otomobil üreticisidir. Şirketin merkezi Stuttgart, Almanya'da bulunmaktadır ve dünya çapında tanınan bir markadır. Mercedes Benz, yüksek kaliteli ve lüks araçlarıyla tanınır. Şirket, sedan, spor araba, SUV, kamyon ve otobüs gibi birçok farklı araç tipi üretmektedir. En ünlü araç serileri arasında C-Serisi, E-Serisi, S-Serisi, G-Serisi, GLC-Serisi ve AMG modelleri yer almaktadır. Mercedes Benz, sadece araçlarıyla değil, aynı zamanda teknolojik yeniliklerle de tanınır. Şirket, elektrikli ve otonom araçlar üzerine de çalışmaktadır. Ayrıca, birçok sürücü destek sistemine sahiptir, bu sistemler arasında aktif şerit takip, arka çapraz trafik uyarısı ve otomatik frenleme gibi özellikler bulunmaktadır. Mercedes Benz, ayrıca sürdürülebilirlik konusunda da öncü bir rol oynamaktadır. Şirket, sıfır emisyonlu araçlar geliştirmek ve üretmek için çalışmaktadır. Ayrıca, üretim sürecinde de çevre dostu yöntemler kullanarak çevre kirliliğini azaltmaya çaba göstermektedir.