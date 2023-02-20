Finans
20 Şubat 2023 - 07:45

﻿Herkes merak ediyordu SGK duyurdu! Ne kadar emekli maaşı alırım diyen EYT'lilere en net cevap açıklandı! Yeni uygulama ile hemen öğrenin...

SGK üzerinden önemli duyurular geldi. EYT tasarısı üzerinden emekli olacak vatandaşlar maaşlarını hesaplamalara başladı. EYT'lilere kesin cevap verilirken sistem üzerinden kim ne kadar maaş alacağı hesaplamaları başladı. Şubat ayının başlarında Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen EYT düzenlemelerine ilişkin detaylar belli oldu. İşte, EYT hesaplama bilgileri haberimizde yer almaktadır.

Finans
20 Şubat 2023 - 07:45
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﻿Herkes merak ediyordu SGK duyurdu! Ne kadar emekli maaşı alırım diyen EYT'lilere en net cevap açıklandı! Yeni uygulama ile hemen öğrenin...


Meclis'in depremlerden ötürü milli yasla beraber kapalı tutulurken 21 Şubat 2023 tarihiyle beraber TBMM tekrardan hizmete açıldı. 2 milyon 250 bin vatandaş emeklilik hakkı kazanacak. EYT emeklileri ne kadar maaş alacak? EYT emeklilerinin maaşını hesaplayacak ayrıntılar haberimizde.

MAAŞ HESAPLAMA UYGULAMASI

https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresi üzerinden emekliler gerekli bilgileri eksiksiz olarak yazarak hesaplama işlemi yapılır.



TC Kimlik Numarası

SSK Sicil Numarası

Baba Adı

Nüfus İl

Doğum Tarihi

EYT hesaplama

DÜŞÜK MAAŞ GÖREN EYT'LİLER İÇİN UYARI

EYT üzerinden emekli olacaklara maaş hesaplama robotunda düşük rakamları gören EYT'liler için uyarılar geldi. 5.500 TL altında görünen bütün rakamların yasal düzenlemesinde geçersiz sayılacak ve bu kişilerin emeki aylıklarını 5.500 TL tamalayacağı yönünde bilgi verildi.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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