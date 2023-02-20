﻿Herkes merak ediyordu SGK duyurdu! Ne kadar emekli maaşı alırım diyen EYT'lilere en net cevap açıklandı! Yeni uygulama ile hemen öğrenin...

Meclis'in depremlerden ötürü milli yasla beraber kapalı tutulurken 21 Şubat 2023 tarihiyle beraber TBMM tekrardan hizmete açıldı. 2 milyon 250 bin vatandaş emeklilik hakkı kazanacak. EYT emeklileri ne kadar maaş alacak? EYT emeklilerinin maaşını hesaplayacak ayrıntılar haberimizde.
MAAŞ HESAPLAMA UYGULAMASIhttps://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresi üzerinden emekliler gerekli bilgileri eksiksiz olarak yazarak hesaplama işlemi yapılır.
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