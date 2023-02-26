Herkes merak ediyordu! TOKİ'nin 10 ile kaç konut yapacağı ortaya çıktı!







HANGİ İLDE NE KADAR TOKİ KONUTU YAPILACAK







6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan ve 10 ili derinden sarsan deprem felaketi sonrasında yapılan açıklamalara göre depremden etkilenen 10 ilde 1 sene içinde tekrar konutlar inşa edilecek. Peki kaç tane TOKİ konutu yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan ve 10 ili derinden sarsan deprem felaketi sonrasında Elazığ da deprem felaketinden etkilenen bölgelere eklenmiş ve 11 il afet bölgesi ilan edilmişti. Deprem felaketi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölgeye giderek yapılacak TOKİ konutları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalara göre depremden etkilenen bölgede yapılacak konutlar için 13 milyon ton çimento ihtiyacı oluştu.Yapılacak proje kapsamında 11 ilde toplam 199 bin 739 konut yapılacak. Konutlar Mart ayında yapılmaya başlanacak. Yapılan açıklamalara göre TOKİ konutlarının 1 sene içinde tamamlanması bekleniyor. Deprem bölgesinde yaşayan ve evlerini kaybeden vatandaşların en yakın sürede evlerine kavuşabilmeleri için çalışmalar yapılacak. TOKİ konutları deprem bölgesi illerine göre şu şekilde belirlendi; Kahramanmaraş'a 45 bin 67, Malatya'ya 44 bin 770, Hatay'a 40 bin 426, Adıyaman'a 25 bin 882, Gaziantep'e 10 bin 544, Osmaniye'ye 9 bin 550, Diyarbakır'a 6 bin, Elazığ'a 3 bin 750, Adana'ya 2 bin 500, Şanlıurfa'ya 3 bin ve Kilis'e 250 TOKİ konutu inşa edilecek.