Herkes merak ediyordu! Türkiye'nin deprem riskli illeri yenilendi! Haritaya mutlaka bakın







MARMARA DEPREMİ UYARISI







Yaşanan depremden etkilenen 11 ilde binlerce ev yıkıldı, binlerce insan vefat etti ve yüz binlerce depremzede hayata tutunmaya çalışıyor. Depremin yıkım gücünü 12 olarak açıklayan Ercan, yaşanması beklenen Marmara depremi hakkında da açıklamalarda bulundu. Jeofizik Yüksek Mühendisi Ercan'ın Boğaziçi Aydınlar Topluluğu tarafından düzenlenen Depremde Güvenlik konulu toplantıda yaptığı konuşmanın ayrıntıları yazımızda.Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem ile daha fazla konuşulmaya başlanan Marmara depremi bölgede yaşayanları korkuttu. Birçok uzman ismin 6 şubat günü yaşanan deprem için daha önce uyarı yaptığını da izleyen, uyan vatandaş şimdi yapılan uyarıları dikkate almaya başladı. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan yapılan uyarıların önemsenmesinin gerektiğini vurguladı. Ercan, İstanbul'da yaşanması beklenen depremin etkisinin çok ağır olacağını açıkladı. Türkiye tamamen çöker ifadelerini kullandı. Marmara'da olan deprem 150 km uzağı da etkiliyor diyerek, depremin sadece İstanbul'da değil Gölcük, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Yalova, Tekirdağ bölgelerini de etkileyecektir. Ercan, bu depreme yalnızca İstanbul depremi demenin yanlış olduğunu çünkü bunun bir Kuzey Marmara depremi olacağını söyledi.Yaşanan deprem bölgesi ile İstanbul'u dahi karşılaştırdığımızda yaşanacak olan felaketin ne kadar büyük olacağı ortaya çıkıyor. Deprem yaşanan yerde 25 yapı var iken, İstanbul'da kilometre kare başına düşen bina sayısı 340 olarak açıklandı. Bu sayıların düşünüldüğünde bile kayıpların çok fazla yaşanacağı tahmin ediliyor.