YAŞAM
18 Şubat 2023 - 08:30

Herkes merak etti AFAD sorgulama sayfasını açtı! Evinizin yakınından fay hattı geçiyor mu? Hemen kontrol edin önleminizi alın... İşte Türkiye deprem tehlike haritası ve fay hattı sorgulama sayfası

Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından bir çok vatandaş tedirginlik içinde... Milyonlarca insan evinin yakınlarından fay hattı geçip geçmediğini merak ediyor. İşte detaylar.

YAŞAM
18 Şubat 2023 - 08:30
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Herkes merak etti AFAD sorgulama sayfasını açtı! Evinizin yakınından fay hattı geçiyor mu? Hemen kontrol edin önleminizi alın... İşte Türkiye deprem tehlike haritası ve fay hattı sorgulama sayfası
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EVİNİZİN ALTINDAN FAY GEÇİYOR MU?



Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden sonra milyonlarca insanın en çok merak ettiği şey kendi evinin altından fay hattı geçip geçmediği oldu. Türkiye’nin yaşadığı en sarsıcı depremlerden biri olan 6 Şubat Depreminden sonra depremin şiddeti gözleri önüne serildi. Milyonlarca insanın hayatını kabusa çeviren depremden sonra ise en çok merak edilenlerden biri deprem fay hattının kendi bulunduğu konumdan geçip geçmediği.

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AFAD’2 arayan bir çok vatandaş telefon hattının kitlenmesine neden oldu. Konuyla ilgili olarak detaylı bir açıklama yapan AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar vatandaşlar için merak edilenleri yanıtladı…

ÜLKE OLARAK KENETLENME VAKTİ

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin yıkıcı etkisinin büyüklüğüne değinen Tatar depremin bölgedeki on ili etkilediğini kaydetti. Deprem bölgesindeki vatandaşların yararlarının sarılmaya çalıştıklarını belirten AFAD Genel Müdürü Tatar Türkiye’de İstanbul başta olmak üzere birçok ilde deprem fay hattı araştırması yapıldığını belirtti.

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DEPREME DAYANIKLI BİNALAR

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, depremin ardından vatandaşlarının hassasiyetini ve kaygılanmalarının olağan olduğunu ifade ederek, depreme dayanıklı binalar oluşturulması gerektiğini hatırlattı.

DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYIN

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Senay Tamince
Senay Tamince
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