Herkes merak etti AFAD sorgulama sayfasını açtı! Evinizin yakınından fay hattı geçiyor mu? Hemen kontrol edin önleminizi alın... İşte Türkiye deprem tehlike haritası ve fay hattı sorgulama sayfası

EVİNİZİN ALTINDAN FAY GEÇİYOR MU?
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden sonra milyonlarca insanın en çok merak ettiği şey kendi evinin altından fay hattı geçip geçmediği oldu. Türkiye’nin yaşadığı en sarsıcı depremlerden biri olan 6 Şubat Depreminden sonra depremin şiddeti gözleri önüne serildi. Milyonlarca insanın hayatını kabusa çeviren depremden sonra ise en çok merak edilenlerden biri deprem fay hattının kendi bulunduğu konumdan geçip geçmediği.
AFAD’2 arayan bir çok vatandaş telefon hattının kitlenmesine neden oldu. Konuyla ilgili olarak detaylı bir açıklama yapan AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar vatandaşlar için merak edilenleri yanıtladı…