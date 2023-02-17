MAGAZİN
17 Şubat 2023 - 15:14

Herkes merakta, tek bir iz bile yok! Fenomen Taha Duymaz'dan haber var: Arkadaşlarından flaş açıklama!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrası Hatay'da enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın son durumu merak ediliyor. Ragıb Narin enkazda çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Taha Duymaz'ın son durumu hakkında detaylar haberimizde...

MAGAZİN
17 Şubat 2023 - 15:14
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Herkes merakta, tek bir iz bile yok! Fenomen Taha Duymaz'dan haber var: Arkadaşlarından flaş açıklama!
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Taha Duymaz Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası enkaz altında kaldı. Son durumu merak ediliyor.

TAHA DUYMAZ'IN SON DURUMU: ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR 

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay'da da büyük yıkımlara neden olan deprem felaketinde, sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın ölüp ölmediği onu takip eden 1.3 milyon kişi tarafından merak ediliyor. Taha Duymaz'ın öldüğü iddiası ortaya atılırken, CZN Burak geçtiğimiz günlerde Taha Duymaz'ın enkaz altında kalan ailesi ile paylaşımda bulunmuştu. 



taha duymaz

RAGIB NARİN: ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR!

Taha Duymaz'ın bulunduğu enkazın son hali ortaya çıkarken, ablası Semiha Duymaz gözyaşlarıyla deprem mağdurlarının durumlarını duyurmuş ve yardım istemişti. Depremin 11. gününde hala Taha Duymaz'ın durumu hakkında bir haberin olmaması üzerine, Ragıb Narin Instagram hesabından paylaşımda bulunarak, enkazdan kurtarma çalışmalarının sabahtan beri devam ettiğini duyurdu. Halen çalışmalar sürüyor ve Taha Duymaz'ın durumu hakkında yeni haberler bekleniyor. Tüm sevenleri ve takipçileri, Taha Duymaz'ın kurtarılması için çalışmalara destek veriyor.

EDİTÖR
Mert Batı
Mert Batı
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