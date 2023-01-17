GÜNDEM
17 Ocak 2023 - 15:04

Herkes o tarihi merakla bekliyordu! 2023 Genel Seçim için erken seçim tarihi açıklandı! O tarihlerde sandık başında olacağız!

Ülkece siyaset haberleri merak edilirken özellikle son dönemlerde seçim tarihi tartışma konusu oldu. Erken seçim hakkında açıklamalar gündeme gelirken seçimin ne zaman olacağı araştırılmaya başlandı. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi. İşte, beklenen erken seçim tarihi resmen açıklandı.

GÜNDEM
17 Ocak 2023 - 15:04
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Herkes o tarihi merakla bekliyordu! 2023 Genel Seçim için erken seçim tarihi açıklandı! O tarihlerde sandık başında olacağız!


Tüm ülkenin gündeminde yer alan genel seçim için tartışmalar büyümeye devam ederken 2023 gene seçimin ne zaman olacağı merak konusu oldu. Erken seçim için hangi tarihlerin belirlendiği araştırma konusu oldu. Genel seçim tarihi öne mi çekildi? Erken seçim olacak mı? 2023 genel seçim tarihine ilişkin açıklamalar haberimizde.

Erken seçim tarihi

ERKEN SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU MU?



Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim hakkında açıklamalar yapmaya devam ederken seçim tarihinin öne çekilebileceği hakkında yorumlarda bulundu. 2023 seçimlerinin önemi herkes tarafından bilinirken AKP'nin bu sınavı başarı ile geçmesi için Erdoğan sorumluluğun bizlerde olduğunu dile getirdi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, bayram sonrasında seçime gidilebileceği hakkında açıklamalarda bulunurken Ramazan Bayramı'nın bitişi 23 Nisan 2023 tarihi işaret edildi. 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması beklenen genel seçim Nisan ayına çekilmesi gündemde olduğu belirtildi.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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