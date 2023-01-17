Herkes o tarihi merakla bekliyordu! 2023 Genel Seçim için erken seçim tarihi açıklandı! O tarihlerde sandık başında olacağız!







ERKEN SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU MU?







Tüm ülkenin gündeminde yer alan genel seçim için tartışmalar büyümeye devam ederken 2023 gene seçimin ne zaman olacağı merak konusu oldu. Erken seçim için hangi tarihlerin belirlendiği araştırma konusu oldu. Genel seçim tarihi öne mi çekildi? Erken seçim olacak mı? 2023 genel seçim tarihine ilişkin açıklamalar haberimizde.Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim hakkında açıklamalar yapmaya devam ederken seçim tarihinin öne çekilebileceği hakkında yorumlarda bulundu. 2023 seçimlerinin önemi herkes tarafından bilinirken AKP'nin bu sınavı başarı ile geçmesi için Erdoğan sorumluluğun bizlerde olduğunu dile getirdi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, bayram sonrasında seçime gidilebileceği hakkında açıklamalarda bulunurken Ramazan Bayramı'nın bitişi 23 Nisan 2023 tarihi işaret edildi. 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması beklenen genel seçim Nisan ayına çekilmesi gündemde olduğu belirtildi.