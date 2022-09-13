MAGAZİN
13 Eylül 2022 - 10:24

Herkes onu Azeri Kızı olarak tanıyor... Günel Zeynalova'nın değişimini gören bir daha bakıyor... Azeri kızı Günel estetik harikası ama bir içim su...

Azeri kızı olarak tanınan ve "Oy Didem" şarkısıyla akıllara kazınan Günel'in değişimi herkesi şaşırttı. Adeta aradan geçen yıllara meydan okuyan güzel şarkıcı Günel'in paylaşımları sosyal medyaya damga vururken, değişimi de herkesi şaşırttı. İşte, Azeri kızı Günel'in estetik harikası yeni hali...

MAGAZİN
13 Eylül 2022 - 10:24
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Herkes onu Azeri Kızı olarak tanıyor... Günel Zeynalova'nın değişimini gören bir daha bakıyor... Azeri kızı Günel estetik harikası ama bir içim su...


Daha 13 yaşında küçük bir kız çocuğuyken şöhret ile tanışan Azeri kızı Günel, imparator İbrahim Tatlıses'in konserinde kendisini sahneye çıkarması ile üne kavuşmuştu.

Şimdilerde ses sanatçılığı yapan ve işinde oldukça iyi olan Günel, sahnede gördüğümüz ilk günden bu yana öyle bir değişim yaşadı ki, artık görenler onu tanıyamıyor.



"Oy Didem" şarkısındaki performansı ile hafızalara kazınan Günel, son haliyle herkesi şaşırttı. İbrahim Tatlıses sayesinde ünlenen şarkıcı da diğer ünlüler gibi estetikten payını alarak adeta yeni birine dönüştü.

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ve sürekli paylaşım yapan Günel, güzelliğiyle takipçilerini mest ediyor.

 günel zeynalova değişimi

Michael Jackson'a benzettiler!

Peş peşe estetik yaptıran Azeri kızını, yaşadığı değişimin ardından takipçileri Michael Jackson'a benzetmiş, güzel şarkıcı ise bu benzetmeye adete ateş püskürmüştü.

Yaptığı paylaşımlarla sosyal medyaya damga vuran şarkıcı birçok takipçisinden "Estetiğe doymuyor" yorumu alırken, Azeri kızını Birce Akalay'a benzetenler de oldu. Günel'in bu benzetmeye cevabı ise oldukça sıradan olmuş ve herkesi şaşırtmıştı. İşte Azeri kızı Günel'in Birce Akalay benzetmesine cevabı; "Yalnızca burnumda estetik var. Ayrıca Birce Akalay'a benzemek güzel. Sonuçta güzel bir kadın."

 günel zeynalova kim

Azeri kızı Günel Zeynalova kimdir?

25 Ekim 1985 Azerbaycan Ağdam doğumlu olan Zeynalova, 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilmiş, 1990'lı senelerde "Oy Didem" isimli şarkı ile ünlenmiştir. 1.67 boyunda ve 54 kilo olan şarkıcı Akrep burcudur.

Azeri kızı Günel Zeynalova'nın şarkıları

- Ne Olur Allahım

- Azeri Kızı Günel

- Adı Yok

- Sevgi İstəyirəm (Sevgi İstiyorum)

- Yeni səhifə (Yeni Sayfa)

- Senden İnsaf Diler Yarin

- Her şeye Değer

- Yandım Evladım

- Gel Çağıramam (2016)

- Azılı Bela (2017)

- Kırık Vazo (2018)

EDİTOR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
İlginizi Çekebilir
Ne oldu sana LARA? Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek'i gören tanıyamıyor! Artık kemikleri sayılıyor...
Ne oldu sana LARA? Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek'i gören tanıyamıyor! Artık kemikleri sayılıyor...
Garip filminin Fatoş'unu gören 'yok artık' diyor...Kemal Sunal'ın filmiyle meşhur olmuştu... Ece Alton yıllar sonra...
Garip filminin Fatoş'unu gören 'yok artık' diyor...Kemal Sunal'ın filmiyle meşhur olmuştu... Ece Alton yıllar sonra...
Çalışkan Ahmet olarak tanıyoruz onu, bir de şimdi görün... Masum yüzlü yakışıklı Çalışkan Ahmet yıllar sonra bakın nerede ortaya çıktı!
Çalışkan Ahmet olarak tanıyoruz onu, bir de şimdi görün... Masum yüzlü yakışıklı Çalışkan Ahmet yıllar sonra bakın nerede ortaya çıktı!
Esra Ezmeci'ye gelen iğrenç itiraflar dur durak bilmiyor! Biz ne ara bu hale düştük! Eşim kadın kıyafetleri giyiyor, Eşim fotoğraflarımı erkek arkadaşıyla paylaşıyor! Esra Ezmeci cevapları ile gündem oldu!
Esra Ezmeci'ye gelen iğrenç itiraflar dur durak bilmiyor! Biz ne ara bu hale düştük! Eşim kadın kıyafetleri giyiyor, Eşim fotoğraflarımı erkek arkadaşıyla paylaşıyor! Esra Ezmeci cevapları ile gündem oldu!
O ünlü oyuncu şantaj kurbanı oldu! Çıplak fotoğraflar ve cinsel ilişki videoları ile 40 bin dolarına el koydular...
O ünlü oyuncu şantaj kurbanı oldu! Çıplak fotoğraflar ve cinsel ilişki videoları ile 40 bin dolarına el koydular...
Hayranları şaşırıp kaldı! Gupse Özay ve Barış Arduç çifti bebeklerine öyle bir isim koydu ki, herkes anlamını arıyor!
Hayranları şaşırıp kaldı! Gupse Özay ve Barış Arduç çifti bebeklerine öyle bir isim koydu ki, herkes anlamını arıyor!
Son Haberler
1 Kadın 1 Erkek Netflix ne zaman başlayacak? Netflix'den milyonların izlediği dizi hakkında yeni gelişme!
1 Kadın 1 Erkek Netflix ne zaman başlayacak? Netflix'den milyonların...
Teşkilat yeni sezon tarihi belli oldu mu, ne zaman başlıyor? Teşkilat dizisi 3. sezon yeni oyuncular duyuruldu
Teşkilat yeni sezon tarihi belli oldu mu, ne zaman başlıyor? Teşkilat...
Artan kira bedelleri sendikaları harekete geçirdi! Büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar için sendikalardan tazminat talebi...
Artan kira bedelleri sendikaları harekete geçirdi! Büyükşehirlerde...
Selçuk Geçer paylaştı! Bu tahmin tüm hesapları değiştirecek... En büyük korkum dedi ve paylaştı!
Selçuk Geçer paylaştı! Bu tahmin tüm hesapları değiştirecek......
Ne oldu sana LARA? Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek'i gören tanıyamıyor! Artık kemikleri sayılıyor...
Ne oldu sana LARA? Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek'i gören...
Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı yayınlanan Yasak Elma yeni bölüm tarihi
Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı yayınlanan...
Garip filminin Fatoş'unu gören 'yok artık' diyor...Kemal Sunal'ın filmiyle meşhur olmuştu... Ece Alton yıllar sonra...
Garip filminin Fatoş'unu gören 'yok artık' diyor...Kemal Sunal'ın...
Çalışkan Ahmet olarak tanıyoruz onu, bir de şimdi görün... Masum yüzlü yakışıklı Çalışkan Ahmet yıllar sonra bakın nerede ortaya çıktı!
Çalışkan Ahmet olarak tanıyoruz onu, bir de şimdi görün... Masum...
Bakan Kurum: 'Açıklanacak sosyal konut projesi ekonomiyi büyütecek'
Bakan Kurum: 'Açıklanacak sosyal konut projesi ekonomiyi büyütecek'
Kadınların turşu mesaisi başladı
Kadınların turşu mesaisi başladı
Bin 500 yıl öncesine ait, Antik kentin mozaikle süslü hamamı restore edildi
Bin 500 yıl öncesine ait, Antik kentin mozaikle süslü hamamı restore...
Gümüşhane’de İran uyruklu aile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
Gümüşhane’de İran uyruklu aile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
Adana’da kadınlar sopalarla hastane bastı
Adana’da kadınlar sopalarla hastane bastı
Bu transfer çok konuşulur... Teşkilat dizisinden Kuruluş Osman’a geçti yer yerinden oynayacak! Yıldız oyuncunun yeni rolü çok konuşulacak
Bu transfer çok konuşulur... Teşkilat dizisinden Kuruluş Osman’a...
Süper Lig'de kalesini gole kapatanlar zirvede!
Süper Lig'de kalesini gole kapatanlar zirvede!