Herkes onu Azeri Kızı olarak tanıyor... Günel Zeynalova'nın değişimini gören bir daha bakıyor... Azeri kızı Günel estetik harikası ama bir içim su...













Michael Jackson'a benzettiler!

Azeri kızı Günel Zeynalova kimdir?

Azeri kızı Günel Zeynalova'nın şarkıları

Daha 13 yaşında küçük bir kız çocuğuyken şöhret ile tanışan Azeri kızı Günel, imparator İbrahim Tatlıses'in konserinde kendisini sahneye çıkarması ile üne kavuşmuştu. Şimdilerde ses sanatçılığı yapan ve işinde oldukça iyi olan Günel, sahnede gördüğümüz ilk günden bu yana öyle bir değişim yaşadı ki, artık görenler onu tanıyamıyor."Oy Didem" şarkısındaki performansı ile hafızalara kazınan Günel, son haliyle herkesi şaşırttı. İbrahim Tatlıses sayesinde ünlenen şarkıcı da diğer ünlüler gibi estetikten payını alarak adeta yeni birine dönüştü. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ve sürekli paylaşım yapan Günel, güzelliğiyle takipçilerini mest ediyor.Peş peşe estetik yaptıran Azeri kızını, yaşadığı değişimin ardından takipçileri Michael Jackson'a benzetmiş, güzel şarkıcı ise bu benzetmeye adete ateş püskürmüştü. Yaptığı paylaşımlarla sosyal medyaya damga vuran şarkıcı birçok takipçisinden "Estetiğe doymuyor" yorumu alırken, Azeri kızını Birce Akalay'a benzetenler de oldu. Günel'in bu benzetmeye cevabı ise oldukça sıradan olmuş ve herkesi şaşırtmıştı. İşte Azeri kızı Günel'in Birce Akalay benzetmesine cevabı; "Yalnızca burnumda estetik var. Ayrıca Birce Akalay'a benzemek güzel. Sonuçta güzel bir kadın."25 Ekim 1985 Azerbaycan Ağdam doğumlu olan Zeynalova, 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilmiş, 1990'lı senelerde "Oy Didem" isimli şarkı ile ünlenmiştir. 1.67 boyunda ve 54 kilo olan şarkıcı Akrep burcudur.- Ne Olur Allahım - Azeri Kızı Günel - Adı Yok - Sevgi İstəyirəm (Sevgi İstiyorum) - Yeni səhifə (Yeni Sayfa) - Senden İnsaf Diler Yarin - Her şeye Değer - Yandım Evladım - Gel Çağıramam (2016) - Azılı Bela (2017) - Kırık Vazo (2018)