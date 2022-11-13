Gönül Dağı'nın sevilen karakteri Ramazan'ı Cihaz Süvarioğlu canlandırıyor. Doğal ve komik tavırlarıyla dikkat çeken Ramazan karakteri seyirci tarafından en çok sevilen isimler arasında yer alıyor.
MAGAZİN
13 Kasım 2022 - 13:07
Herkes onu Gönül Dağı'ndaki Ramazan karakteriyle tanıyor! Bakın yakışıklı oyuncu Cihat Süvarioğlu aslında kimmiş! Büyük değişimi görenler hayretler içinde kalıyor
Gönül Dağı dizisinin sevilen karakteri Ramazan'ı canlandıran Cihat Süvarioğlu'nun eski halini görenler tanıyamıyor. Büyük değişimiyle gündem olan oyuncunun eski halinden eser yok şimdi. İşte, Cihat Süvarioğlu'nun şaşırtan değişimi...
MAGAZİN
13 Kasım 2022 - 13:07
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