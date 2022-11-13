MAGAZİN
13 Kasım 2022 - 13:07

Herkes onu Gönül Dağı'ndaki Ramazan karakteriyle tanıyor! Bakın yakışıklı oyuncu Cihat Süvarioğlu aslında kimmiş! Büyük değişimi görenler hayretler içinde kalıyor

Gönül Dağı dizisinin sevilen karakteri Ramazan'ı canlandıran Cihat Süvarioğlu'nun eski halini görenler tanıyamıyor. Büyük değişimiyle gündem olan oyuncunun eski halinden eser yok şimdi. İşte, Cihat Süvarioğlu'nun şaşırtan değişimi...

MAGAZİN
13 Kasım 2022 - 13:07
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Herkes onu Gönül Dağı'ndaki Ramazan karakteriyle tanıyor! Bakın yakışıklı oyuncu Cihat Süvarioğlu aslında kimmiş! Büyük değişimi görenler hayretler içinde kalıyor


Gönül Dağı'nın sevilen karakteri Ramazan'ı Cihaz Süvarioğlu canlandırıyor. Doğal ve komik tavırlarıyla dikkat çeken Ramazan karakteri seyirci tarafından en çok sevilen isimler arasında yer alıyor.

YILLAR İÇİNDE ERİDİ!

Herkes onu Gönül Dağı dizisiyle tanısa da aslında Cihat Süvarioğlu uzun yıllardır ekranlarda olan bir isim. Önceden 100 kilonun üzerinde olan oyuncu azmi sonucunda zayıflayarak şuan ki görünümüne kavuştu. Oyuncunun yıllar önceki halini görenler adeta tanımakta zorluk çekiyor.



 cihat süvarioğlu

CİHAT SÜVARİOĞLU KİM?

23 Eylül 1990 Konya doğumlu olan Cihat Süvarioğlu, üniversite eğitimini almak için İstanbul'a taşınmıştır. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Süvarioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Gösteri Sanatları Merkezi'ni de 2012'de bitirmiştir. 2019'da Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk alanında Yüksek Lisans yapmıştır.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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