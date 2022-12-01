Herkes onu istiyor ama istenen rakam dudak uçuklatıyor













Ajax'ın orta sahasında parlayan genç yıldızı Muhammed Kudus, Avrupa'nın pek çok kulübünü peşinde takmış görünüyor. Dünya Kupası sonrasında transferinin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılan Kudus'un peşinde şimdiden onlarca büyük kulüp belirmiş durumda. Ancak iddialara göre Ajax yıldız oyuncu için 120 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirlemiş durumda ve bu büyüklükte bir rakamı şu anda pek çok kulüp ödeyemeyecek gibi görünüoyr.KUDUS KUYRUĞU BÜYÜYOR Arsenal, Tottenham Hotspur, Newcastle United, Everton, Borussia Dortmund, PSG, Lyon, Napoli ve Atletico Madrid gibi kulüpler Kudus'ün bilinen talipleri Ayrıca dedikodulara göre Real Madrid'de yıldız ismin peşinde.