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01 Aralık 2022 - 10:17

Herkes onu istiyor ama istenen rakam dudak uçuklatıyor

Ajax'ın orta sahasında parlayan genç yıldızı Muhammed Kudus, Avrupa'nın pek çok kulübünü peşinde takmış görünüyor.

SPOR
01 Aralık 2022 - 10:17
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Herkes onu istiyor ama istenen rakam dudak uçuklatıyor


Ajax'ın orta sahasında parlayan genç yıldızı Muhammed Kudus, Avrupa'nın pek çok kulübünü peşinde takmış görünüyor. Dünya Kupası sonrasında transferinin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılan Kudus'un peşinde şimdiden onlarca büyük kulüp belirmiş durumda.

Ancak iddialara göre Ajax yıldız oyuncu için 120 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirlemiş durumda ve bu büyüklükte bir rakamı şu anda pek çok kulüp ödeyemeyecek gibi görünüoyr.



 

kudus

KUDUS KUYRUĞU BÜYÜYOR

Arsenal, Tottenham Hotspur, Newcastle United, Everton,  Borussia Dortmund, PSG, Lyon, Napoli ve Atletico Madrid  gibi kulüpler Kudus'ün bilinen talipleri 

Ayrıca dedikodulara göre Real Madrid'de yıldız ismin peşinde.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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