MAGAZİN
29 Kasım 2022 - 15:00

Herkes onu Yalancı Yarim dizisinin Naz'ı olarak tanıdı! Yıllar sonra ortaya çıkan Merve Sevi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı!

2000'li yıllarda yayınlanan Yalancı Yarim isimli dizide Barış Akarsu'nun partneri olan Merve Sevi, dizi final yaptıktan sonra ortalıktan kayboldu. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan oyuncu yıllar sonra ortaya çıkarak güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. İşte, Merve Sevi'nin yeni hali...

MAGAZİN
29 Kasım 2022 - 15:00
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Herkes onu Yalancı Yarim dizisinin Naz'ı olarak tanıdı! Yıllar sonra ortaya çıkan Merve Sevi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı!


Yalancı Yarim isimli diziyle ismini duyuran Merve Sevi o zamanlar 19 yaşında gencecik bir kızdı. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olan oyuncu Yalancı Yarim dizisinden sonra; Hayat Bilgisi, Dağlar Delisi, Hayat Güzeldir ve Doktorlar gibi dizilerde küçük roller almıştır.

GÜZELLİĞİYLE YILLARA MEYDAN OKUYOR!

Oyunculuğa ara verdikten sonra sosyal medya hesabını da gizleyen Sevi, hayatını gözlerden uzak yaşıyor. Sanat kariyerine devam eden Sevi, kendi tiyatro atölyesinde eğitmen olarak çalışıyor.



 merve sevi

Sosyal medya hesabından her anını paylaşan güzel oyuncuyu yıllar sonra görenler güzelliği karşısında mest oluyor. Oyuncu takipçilerinden ''Zaman sizin için durmuş'', ''Hala çok güzel'' gibi yorumlar aldı.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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