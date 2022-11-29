Herkes onu Yalancı Yarim dizisinin Naz'ı olarak tanıdı! Yıllar sonra ortaya çıkan Merve Sevi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı!







GÜZELLİĞİYLE YILLARA MEYDAN OKUYOR!







Yalancı Yarim isimli diziyle ismini duyuran Merve Sevi o zamanlar 19 yaşında gencecik bir kızdı. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olan oyuncu Yalancı Yarim dizisinden sonra; Hayat Bilgisi, Dağlar Delisi, Hayat Güzeldir ve Doktorlar gibi dizilerde küçük roller almıştır.Oyunculuğa ara verdikten sonra sosyal medya hesabını da gizleyen Sevi, hayatını gözlerden uzak yaşıyor. Sanat kariyerine devam eden Sevi, kendi tiyatro atölyesinde eğitmen olarak çalışıyor.Sosyal medya hesabından her anını paylaşan güzel oyuncuyu yıllar sonra görenler güzelliği karşısında mest oluyor. Oyuncu takipçilerinden ''Zaman sizin için durmuş'', ''Hala çok güzel'' gibi yorumlar aldı.