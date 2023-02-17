Herkes şaşıp kalmıştı! Merkez Bankası'nın AFAD'a 30 milyarlık bağışı bu şekilde yapmış! TCMB Başkanı açıkladı







MERKEZ BANKASI 30 MİLYAR TL BAĞIŞ







6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili derinden sarsan büyük deprem felaketi sonrasında 15 Şubat tarihinde bütün televizyon kanallarında ortak bağış yayını düzenlendi. Birçok kurumun bağışı yanında en çok dikkat çeken bağış Merkez Bankası'ndan geldi. Peki Merkez Bankası nasıl 30 milyar TL bağış yaptı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.15 Şubat tarihinde Türkiye Tek Yürek sloganıyla tüm televizyon kanallarında ortak bağış yayını yapıldı. Toplam bağış miktarı 115 milyar 146 milyon 528 bin TL olurken toplam 9 milyon 10 bin SMS gönderildi. Yayına bağlanıp en yüksek bağış yapan kurum 30 milyar TL ile Merkez Bankası oldu. Yapılan 30 milyar TL'lik bağış sosyal medyanın ve vatandaşın gündemine oturdu.1999 depreminden sonra da Merkez Bankası'nın bağış yaptığı öğrenildi. Son gelen haberlere göre Merkez Bankası'nın 30 milyar TL bağışı 2022 senesinin kârından karşılayacağı ve Hazine'ye aktarılan miktardan 30 milyar TL'nin bağış için ayrılacağı öğrenildi. Her sene Merkez Bankası tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na temettü ödemesi yapıldığı biliniyor. Bu ödemeler genel olarak Nisan ayında genel kurul toplandıktan sonra belirleniyor ve miktar Hazine'ye aktarılıyor. Bu sene aktarılacak olan ödemenin 30 milyar TL'si depremzede vatandaşlara yardım olarak gidecek. 2022 senesinde 2021 senesinin kârından 50 milyar TL temettü ödemesi yapılmıştı. 2020 senesinin kârından ise 45 milyar TL aktarılmıştı. Bu sene kâr miktarı henüz belirlenmedi ancak uzmanlara göre 40-50 milyar TL kâr olasılığı düşünülüyor.