Meteoroloji Genel Müdürlüğü Çarşamba ve Perşembe günleri kar yağışı olabileceği konusunda bir uyarı yayınladı. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, gece boyunca sıcaklıkların donma seviyelerine düşmesi nedeniyle sürpriz kar yağışı olabileceğinden önlem alınması gerektiğini bildirdi.
YAŞAM
24 Mart 2023 - 15:25
Herkes sıcak havaları beklerken Mart kapıdan baktırdı! Kar yağışı yeniden başlıyor... Meteoroloji o illeri uyardı önleminizi alın
Meteoroloji, olası kar yağışı için uyarıyor... Meteoroloji Genel Müdürlüğü Çarşamba ve Perşembe günleri kar yağışı olabileceği konusunda bir uyarı yayınladı. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, gece boyunca sıcaklıkların donma seviyelerine düşmesi nedeniyle sürpriz kar yağışı olabileceğinden önlem alınması gerektiğini bildirdi.
YAŞAM
24 Mart 2023 - 15:25
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Hava SıcaklığıMeteoroloji uzmanı Kerem Ökten, Çarşamba ve Perşembe günleri kış mevsiminin geri döndüğü ve sıcaklıkların gece sıfırın altına düşeceği uyarısında bulundu. Sürpriz kar yağışları olacağından çiftçilere dona karşı tedbirli olmalarını tavsiye ediyor. Ökten ayrıca açık mavi alanlarda buzlanma, koyu mavi alanlarda ise kuvvetli buzlanma uyarısında bulundu. Kazaları önlemek ve hava koşullarından kaynaklanabilecek olası zararları en aza indirmek için gerekli önlemlerin alınması ise önemli.
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