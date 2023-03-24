Herkes sıcak havaları beklerken Mart kapıdan baktırdı! Kar yağışı yeniden başlıyor... Meteoroloji o illeri uyardı önleminizi alın

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Rüzgarın, ülkenin batısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kar Yağışı Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Çarşamba ve Perşembe günleri kar yağışı olabileceği konusunda bir uyarı yayınladı. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, gece boyunca sıcaklıkların donma seviyelerine düşmesi nedeniyle sürpriz kar yağışı olabileceğinden önlem alınması gerektiğini bildirdi.Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre, ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç ve doğu kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, öğle saatlerinde Diyarbakır çevrelerinde, akşam ve gece saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa'da yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, Çarşamba ve Perşembe günleri kış mevsiminin geri döndüğü ve sıcaklıkların gece sıfırın altına düşeceği uyarısında bulundu. Sürpriz kar yağışları olacağından çiftçilere dona karşı tedbirli olmalarını tavsiye ediyor. Ökten ayrıca açık mavi alanlarda buzlanma, koyu mavi alanlarda ise kuvvetli buzlanma uyarısında bulundu. Kazaları önlemek ve hava koşullarından kaynaklanabilecek olası zararları en aza indirmek için gerekli önlemlerin alınması ise önemli.