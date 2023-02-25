Herkes telefonuna hemen yüklesin! Depremden dakikalar önce haber veriyor: Uzmanlar önerdi

6 Şubat tarihinde ülkemizde Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrasında ülkedeki bütün insanlar deprem ile ilgili endişelerinin arttığını paylaştı. Son gelen bilgilere göre ise Google tarafından geliştirilen bir uygulama depremi önceden haber veriyor. Peki bu uygulama nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
DEPREMİ ÖNCEDEN ANLAMAK MÜMKÜN MÜ6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan ve 10 ili derinden etkileyen deprem felaketi sonrasında insanların İstanbul depremi ile ilgili korkuları iyice arttı. İnsanlar nasıl önlem alabileceklerini araştırırken yeni bir uygulama önerisi yapıldı. Google Android deprem uyarı sistemi depremin dakikalar öncesinden uyarı verdiğini belirtti.
Akıllı telefonlara uygun geliştirilen deprem uyarı sistemleri ivmeölçer sistemi sayesinde depremi birkaç saniye öncesinde kullanıcılara gönderiyor. Android deprem uyarı sistemi telefonun konumunu açarak ve Android 5.0 güncellemesine sahip bütün telefonlarda aktif olarak çalışıyor. Erken deprem uyarısını almak isteyen vatandaşlar telefonlarının ayarlar kısmından bu özelliği iptal edebiliyor.