Herkes vücuda iyi geldiğini sanıyor! Sinsi sinsi ilerleyip karaciğeri iflas ettiriyor: Tüketirken aman dikkat!







BU BİTKİNİN İÇİNDEKİ BİLEŞENLER KARACİĞERDE HASAR OLUŞTURABİLİYOR

ALOE VERA DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ KADAR MASUM OLMAYABİLİR

KARACİĞER YETMEZLİĞİ SEBEBİ OLABİLİR

BUNLARI KULLANIRKEN DİKKATLİ OLUN!

Bazı besin maddeleri düşündüğünüz kadar masum olmayabilir.Tükettiğimiz yiyecek ve içecekler sandığımızın aksine sağlığımızı bozuyor olabilir. Uzmanlar sağlıksız gıdalardan uzak durulması için sürekli uyarılarda bulunuyorlar. Fakat sağlıklı olarak kabul ettiğimiz pek çok besin maddesinin de sağlığımızı olumsuz etkileyebileceği söyleniyor. Nitekim karaciğerinde hasar meydana gelen birçok kadın bu konu hakkında konuştu. Her gün tükettiğimiz ve tüketirken sağlıklı olduğunu düşündüğümüz besinlerin bazıları vücudumuzda dönülmez zararlara neden olabiliyor. Özellikle bedenimizde meydana gelen farklılıkların ayırdına varmadığımızda bu sorunlar kronik hale gelebiliyor. Cureus Journal of Medical Science’da doktorlar bu senenin başında karşılaştıkları 45 yaşında bir kadının yaşadığı karaciğer hasarı vakası için rapor oluşturdular. Söz konusu hastanın hastaneye ilk başvurduğunda hipotiroid tedavisi gördüğünü ancak bulantı ve epigastrik ağrı şikayetiyle geldiği bildirildi.Hasta ile ilk teşhis konulması için sorulan sorularda herhangi bir uyuşturucu ya da alkol kullanımı olmadığı, yakın zamanda kan nakli veya seyahatin gerçekleşmediği öğrenildi. Şaşırtan durum ise daha sonra ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre hasta bağışıklığını güçlendirmek amacıyla hastaneye başvurmadan 3 gün önce bitki çayı tüketmeye başlamıştır.Yayınlanan raporda "Daha fazla inceleme, hastanın yakın zamanda bir bitki çayı kullanmaya başladığını ve kesildikten sonra semptomların tamamen düzeldiğini ortaya çıkardı" ifadelerine yer verildi. Hastanın tükettiği çayın içerisinde eloe vera, reishi mantarı ve Sibirya ginsengi ile beraber toplamda 23 adet bileşen varmış. Bu üç bileşen için daha önce araştırılan vakalarda karaciğer hasarı bıraktığı konusunda bulgular mevcuttur.Aloe veranın kullanım alanı her geçen gün artmaktadır. Faydaları hakkında pek çok yazı kaleme alınmıştır. Ancak 2005 yılından bu yana aloe vera bitkisinin karaciğer hasarı bıraktığı yönünde on iki adet rapor bulunmaktadır. Ayrıca reishi mantarı için de aynı durum söz konusu olabilir. 2004 yılından bu yana yapılan araştırmalarda bu bitkinin de karaciğer hasarı bıraktığı yönünde bulgular mevcut. Öte yandan British Journal of Clinical Pharmacology’nin 2020 yılında yaptığı araştırmaya göre ginsengin de bazı ilaçların içinde bulunan çeşitli sitokromlar için risk oluşturabileceğine dair bulgular edinildi.Bu ilaçların insan bedenine verdiği zarar, ağızdan alındığında canlı hücrelere zarar veren toksik metabolitlere neden olmalarıdır. Bu maddelerin vücudunuza girmesinin sonucunda çok büyük ve geri dönülmez hasarlara da neden olabilmektedirler. Öyle ki karaciğer yetmezliği ile sonuçlanabilir. Yazılan raporda yazarlar “Bitkisel takviye kaynaklı karaciğer hasarı teşhisi, bir hastanın alıyor olabileceği herhangi bir şifalı bitki veya takviyenin etkili bir şekilde araştırılmasını gerektirir, hastalar bu bilgiyi sağlamakta tereddüt edebilir. Klinisyenlerin, hastalarla kullanımları hakkında daha iyi bilgi almak ve potansiyel yan etkiler konusunda onları eğitmek için bitkisel takviyeleri tanımaları zorunludur." ifadeleriyle meslektaşlarını uyardılar. Ancak inceleme alanındaki hastanın, hepatotoksik içeriğiyle bilinen bitki çayı tüketiminin sağlığını olumsuz etkilediği daha sonra bu çay kullanımı sonlandırıldığında hastanın kesin iyileşme gösterdiği belirtildi.WebMD, genel bir kural olarak aşağıda yer alan maddeleri kullanırken ölçülü olmak gerektiğinin altını çizmektedir. Bu maddeler; • Aloe Vera • Karayılan otunun • Cascara • Çaparral • Karakafes • Efedra • Kava